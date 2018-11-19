Футбол

СМИ: «Спартак» проявляет интерес к атакующему полузащитнику из итальянской серии B
РИА Новости
13:39

Скауты московского футбольного клуба "Спартак" просматривали атакующего полузащитника итальянского "Асколи" Николу Нинковича, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на газету Il Corriere Adriatico.
РИА Новости13:39

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«Спартак» интересуется полузащитником «Асколи» Нинковичем

Советский спорт14:40

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Асколи» Нинковичу

Sport24.ru14:36

Полузащитник, выступающий в серии В, попал в сферу интересов «Спартака»

Sportbox.RU14:28

Полузащитник, выступающий в серии В, попал в сферу интересов «Спартака»

Матч ТВ14:28

«Спартак» может приобрести полузащитника «Асколи» Нинковича

Чемпионат14:17

СМИ: «Спартак» может подписать хавбека «Асколи» Нинковича

Спорт-Экспресс14:01

«Спартак» интересуется вингером «Асколи» Нинковичем

Sports.ru15:22
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Футбол

Сборная Нидерландов вышла в финальный турнир Лиги наций

Футболисты сборной Нидерландов сыграли вничью с командой Германии в заключительном туре группового этапа Лиги наций УЕФА и вышли в финальный турнир.
Обновлено в 16:57
Футбол

Более 22 тысяч билетов продано на матч Швеция — Россия в Лиге наций

На гостевой матч сборной России с командой Швеции в рамках Лиги наций продано более 22 тыс. билетов.
Обновлено в 16:25
Футбол

Македония вышла в дивизион С Лиги наций, разгромив Гибралтар

Встреча команд на стадионе «Райнпарк» в Вадуце завершилась со счётом 2:2. Таким образом, сборная Македонии набрала 15 очков и добилась повышения в классе, выйдя в дивизион С. Армения (10) — на 2-м месте, Гибралтар (6) занимает 3-е место, а замыкает таблице сборная Лихтенштейна (4).
Обновлено в 16:53
Футбол

Вратарь Буффон отметил 23-ю годовщину дебюта в Серии А

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон рассказал о своем дебюте в итальянском чемпионате 23 года назад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:21
Футбол

Чехия в Лиге наций обыграла Словакию, но в лигу А вышла Украина

В группе 1 лиги В первое место с девятью очками заняла сборная Украины и вышла в лигу А, на второй строчке расположилась Чехия (6 очков), на третьей Словакия (3), которая вылетела в лигу С.
Обновлено в 16:49
Футбол

Сборные Исландии и Катара сыграли вничью в товарищеском матче

Футболисты сборных Исландии и Катара сыграли вничью в товарищеском матче.
Обновлено в 15:53
Футбол

СМИ обвинили российские клубы в договорных матчах на Кипре

Кипрская компания Androsports в период с 2016 по 2018 год провела по меньшей мере 32 товарищеских матча, носивших договорной характер, сообщает издание The Black Sea.
Обновлено в 16:44
Футбол

Россиянин может получить пожизненный срок за атаку на «Боруссию»

Фигурант дела о нападении на футболистов и персонал дортмундской "Боруссии", устроивший взрыв у клубного автобуса, может быть осужден на пожизненный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:22
Футбол

Кокорин заболел в СИЗО, сообщил секретарь ОНК

Игрок "Зенита" Александр Кокорин немного приболел в СИЗО и показался правозащитникам приунывшим, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 16:55
Футбол

Луис Суарес прокомментировал проблемы Дембеле в «Барселоне»

Обновлено в 12:59
Футбол

Пауло Дибала: «Футболисты сборной Аргентины хотят возвращения Месси»

Нападающий сборной Аргентины и "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что футболисты национальной команды хотят возвращения форварда Лионеля Месси.
Обновлено в 15:53
Футбол

Бонавентура пропустит до восьми месяцев из-за травмы колена

Обновлено в 15:57
Футбол

Сборная России по футболу вышла в элитный раунд Евро-2019

Юношеская сборная России по футболу (U-19) вышла в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы по футболу, который пройдёт в 2019 году.
Обновлено в 12:03
Футбол

Гризманн: лучшим тренером для сборной Франции мог бы стать Зидан

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан мог бы стать отличным тренером для национальной команды.
Обновлено в 12:34
Футбол

Директор «Лос-Анджелес Гэлакси»: работаем над тем, чтобы Ибрагимович остался

Технический директор «Лос-Анджелес Гэлакси» Йован Кировски отметил, что клуб работает над тем, чтобы сохранить нападающего Златана Ибрагимовича.
Обновлено в 16:29
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