Футбол

СМИ: «Спартак» проявляет интерес к атакующему полузащитнику из итальянской серии B
РИА Новости
13:39

Скауты московского футбольного клуба "Спартак" просматривали атакующего полузащитника итальянского "Асколи" Николу Нинковича, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на газету Il Corriere Adriatico.
РИА Новости13:39

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СМИ: Полузащитник «Асколи» Нинкович может перейти в «Спартак»

RT на русском14:59

«Спартак» интересуется полузащитником «Асколи» Нинковичем

Советский спорт14:40

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Асколи» Нинковичу

Sport24.ru14:36

Полузащитник, выступающий в серии В, попал в сферу интересов «Спартака»

Матч ТВ14:28

Полузащитник, выступающий в серии В, попал в сферу интересов «Спартака»

Sportbox.RU14:28

«Спартак» может приобрести полузащитника «Асколи» Нинковича

Чемпионат14:17

СМИ: «Спартак» может подписать хавбека «Асколи» Нинковича

Спорт-Экспресс14:01
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Футбол

Кудряшов покинул расположение сборной России перед игрой со шведами

Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов покинул расположение национальной команды, которая готовится к выездному матчу группового этапа Лиги наций с командой Швеции.
Обновлено в 14:50
Футбол

Россиянин может получить пожизненный срок за атаку на «Боруссию»

Фигурант дела о нападении на футболистов и персонал дортмундской "Боруссии", устроивший взрыв у клубного автобуса, может быть осужден на пожизненный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:22
Футбол

Сборная Грузии по футболу обыграла Казахстан в Лиге наций

Обновлено в 14:22
Футбол

Луис Суарес прокомментировал проблемы Дембеле в «Барселоне»

Обновлено в 12:59
Футбол

Бонавентура пропустит до восьми месяцев из-за травмы колена

Обновлено в 15:19
Футбол

Гризманн: лучшим тренером для сборной Франции мог бы стать Зидан

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан мог бы стать отличным тренером для национальной команды.
Обновлено в 12:34
Футбол

Сборная России по футболу вышла в элитный раунд Евро-2019

Юношеская сборная России по футболу (U-19) вышла в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы по футболу, который пройдёт в 2019 году.
Обновлено в 12:03
Футбол

15 российских клубов подозреваются в договорных матчах

Обновлено в 14:41
Футбол

Секретарь ОНК сообщил, что Кокорин заболел в СИЗО

Обновлено в 15:19
Футбол

Пауло Дибала: «Футболисты сборной Аргентины хотят возвращения Месси»

Нападающий сборной Аргентины и "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что футболисты национальной команды хотят возвращения форварда Лионеля Месси.
Обновлено в 14:45
Футбол

Кьеллини: думаю, что Роналду сможет играть до 40 лет

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает, что нападающий команды Криштиану Роналду сможет выступать до 40 лет.
Обновлено в 12:29
Футбол

«Рома» хочет подписать полузащитника «Барселоны»

«Рома» нацелилась на полузащитника «Барселоны» Рафинью. Итальянский клуб планирует подписать игрока в январе 2019 года.
Обновлено в 15:15
Футбол

Пресс-атташе «Енисея» удалил мем о клубе из Твиттера

Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис удалил из своего Твиттера скрин мема, посвященного инциденту с главный тренером красноярского клуба Дмитрием Аленичевым.
Обновлено в 15:14
Футбол

Судья пообещал шведам два пенальти

По мнению Берга, которое приводит Aftonblandet, это был стопроцентный пенальти: турецкий защитник помешал ему пробить по воротам из отличной позиции, при этом был контакт.
Обновлено в 11:52
Футбол

Буффон ностальгирует по серии а. Голкипер вспомнил день своего дебюта за «Парму»

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон в своем Инстаграме поделился фотографией со своего дебютного матча в серии а. 19 ноября 1995 года голкипер в возрасте 17-ти лет дебютировал в чемпионате Италии составе "Пармы" в матче с "Миланом".
Обновлено в 14:59
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