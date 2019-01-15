Футбол

СМИ: «Сантос» может приобрести Педро Рошу
RT на русском
01:37

Бразильский «Сантос» интересуется игроком московского «Спартака» Педро Рошей. ESPN сообщает, что клубы не смогли договориться о сумме трансфера. Москвичи хотят получить €12 млн за Рошу.
RT на русском01:37

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СМИ: «Сантос» может приобрести Педро Рошу

RT на русском01:37

«Сантос» хочет вернуть Педро Рошу в Бразилию. «Спартак» требует не менее 12 млн евро

Sport24.ru00:57

СМИ: «Сантос» намерен приобрести форварда «Спартака»

Матч ТВ01:19

СМИ: «Сантос» намерен приобрести форварда «Спартака»

Sportbox.RU01:19

«Сантос» хочет купить Педро Рошу, «Спартак» требует 12 миллионов

Спорт-Экспресс01:14

«Сантос» интересовался Педро Рошей, «Спартак» запросил € 12 млн

Чемпионат01:20

«Сантос» хочет купить Педро Рошу, «Спартак» требует за бразильца 12 миллионов

Бомбардир.ру01:26
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Транспорт

Три станции московского метро закрыли из-за подтопления

Обновлено вчера в 23:09
Политика

Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданной

Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной реформы стала неожиданной, признал первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту».
Обновлено вчера в 21:29
Общество

Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни

Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Экономика

Сбербанк может лишиться монополии на рынке банковских переводов физлиц

На сайте Сбербанка указано, что внутрибанковский перевод из одного региона в другой через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1000 руб. В исследовании ЦБ, Минфина и ФАС такая практика названа недопустимой, поскольку создает "межрегиональную дискриминацию потребителей".
Обновлено вчера в 21:28
Политика

Песков ответил на вопрос, получает ли Путин пенсию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, получает ли Владимир Путин пенсию.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Число жертв взрыва газа в Шахтах увеличилось до двух

Напомним, взрыв бытового газа произошел в понедельник утром в девятиэтажном доме №16 на улице Хабарова.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Лавров: РФ и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора

Напомним, в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретились в Сингапуре на полях саммита АСЕАН и договорились содействовать переговорам о заключении мирного договора на базе советско-японской декларации 1956 года.
Обновлено вчера в 04:07
Космос

Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне

Для эксперимента были отобраны образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи.
Обновлено вчера в 21:28
Армия и оружие

«Исламское государство» захватило город в Нигерии

Боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство», захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

В США в результате ДТП на дорогу вылилось 13,3 тыс. литров шоколада

Обновлено вчера в 21:09
Общество

Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей

Обновлено вчера в 16:09
Гаджеты

«Роскачество» определило лучшие беспроводные наушники

Эксперты «Роскачества» проверили 84 пары беспроводных Bluetooth-наушников.
Обновлено в 00:00
Политика

Глава NASA согласился посетить Россию по приглашению Рогозина

Руководитель NASA Джим Брайденстайн принял предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Россию.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено вчера в 12:32
Энергетика

Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин

Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

В Японии заявили о неизменности позиции по мирному договору с Россией

В преддверии переговоров по проблеме мирного договора российский МИД сообщил о ряде беспокоивших его заявлений японского правительства, в частности, о необходимости «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии».
Обновлено в 00:44
Политика

Тимошенко заявила, что у Порошенко нет шансов победить на выборах

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

В Брянской области от взрыва газа пострадали три человека

В Мглинском районе Брянской области при взрыве газовоздушной смеси в частном жилом доме пострадали три человека, передает РИА Новости.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие

Вице-адмирал США заявила о профессионализме российских военных

Российские военные показывают профессионализм во время контактов с американскими коллегами в международных водах и воздушном пространстве.
Обновлено вчера в 20:35
Автоспорт

Попавший в аварию на «Дакаре» Карякин вернулся в гонку

Обновлено вчера в 14:36
Политика

Захарова оценила письма посла США о «Северном потоке — 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозы со стороны посла США Ричарда Греннела ввести санкции против немецких компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2".
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия

Очередной взрыв бытового газа унёс жизнь женщины

Напомним, последняя трагедия со взрывом бытового газа произошла в г. Магнитогорск Челябинской области 31 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 06:26
Космос

Вышедший из строя «Спектр-Р» планируют заменить другим телескопом

Космический телескоп "Спектр-М" ("Миллиметрон"), запуск которого планируется после 2030 года, сможет продолжить решение задач переставшего принимать команды с Земли радиотелескопа "Спектр-Р" ("Радиоастрон"), сообщил РИА Новости во вторник директор Астрокосмического центра ФИАН, академик РАН Николай Кардашев.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

В Госдуму РФ внесли проект о системах газовой безопасности в домах

Законопроект, предполагающий установку в многоквартирных жилых домах автосистемы для газовый безопасности, внесен на рассмотрение в Госдуму группой парламентариев.
Обновлено вчера в 17:27
ЖКХ

В России тариф на сбор сухих отходов могут сократить до нуля

Правительство планирует, что тариф на сбор сухих коммунальных отходов будет существенно снижен вплоть до нуля, пишет РИА «Новости».
Обновлено в 01:30
Культура

Всемирно известного танцора раскритиковали за слова о полных людях

Ранее Парижская опера отказалась сотрудничать с артистом из-за его высказывания о полных людях.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Кораблей НАТО в Азовское море не будет, заявили в Крыму

Корабли Североатлантического альянса не могут пройти в Азовское море без согласия России, такая ситуация исключена.
Обновлено в 01:28
Общество

В России отказались допускать к печати часть комикса о Дэдпуле

Российское издательство «Комильфо» (подразделение «Эксмо») отказалось от печати одной из глав комикса о Дэдпуле.
Обновлено в 00:58
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об активности гриппа в Европе

В Роспотребнадзоре предупредили россиян о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в странах Европы.
Обновлено в 00:05
Хоккей

Овечкин поднялся на 14-е место в НХЛ по заброшенным шайбам

Обновлено вчера в 20:45
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Бразильский футболист, нападающий клуба «Спартак» (Москва).
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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