Немецкий футболист дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле согласился на переход в московский «Спартак». Как сообщает Sport24, немецкий вингер дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле согласился перейти в московский «Спартак».

СМИ: Шюррле согласился на переход в «Спартак»

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