Происшествия

СМИ: Роналду получит два года лишения свободы условно за неуплату налогов
RT на русском
10:45

По информации издания, футболист предстанет перед судом 14 января 2019 года. На слушании Роналду будет признан виновным в четырёх случаях налогового мошенничества на общую сумму €14,7 млн, а также получит два года тюремного заключения условно.
RT на русском10:45

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СМИ: Роналду получит два года лишения свободы условно за неуплату налогов

RT на русском10:45

СМИ: Роналду получит два года условно

Газета.Ru09:53

Источник: Роналду получит два года тюрьмы условно за неуплату налогов

Чемпионат09:24

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РИА Новости08:20
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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