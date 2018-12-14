Происшествия
СМИ: Роналду получит два года лишения свободы условно за неуплату налогов
СМИ: Роналду получит два года лишения свободы условно за неуплату налоговRT на русском10:45
По информации издания, футболист предстанет перед судом 14 января 2019 года. На слушании Роналду будет признан виновным в четырёх случаях налогового мошенничества на общую сумму €14,7 млн, а также получит два года тюремного заключения условно.
RT на русском10:45
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