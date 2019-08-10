Футбол
СМИ: Неймар будет зарабатывать €40 миллионов в год, если перейдет в «Реал»РИА Новости 04:47
Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес предложил нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Неймару пятилетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год, сообщает sport.es. Как отмечает издание, 27-летний бразильский форвард пока не ответил на предложение.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:40, Вашингтон
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Обновлено в 05:25
Происшествия
Пять человек погибли и восемь пострадали в ДТП в Тамбовской области
Пять человек погибли, ещё восемь пострадали в результате ДТП с участием минивэна и легкового автомобиля на трассе Тамбов — Воронеж.
Обновлено в 01:04
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Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Общество
В Китае эвакуировали более 1 млн человек из-за тайфуна
В Восточном Китае более 1 млн человек заранее эвакуировали из-за тайфуна «Лекима», сообщает «Синьхуа».
Обновлено в 04:58
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Зеленский позвонил Путину из-за ситуации в Донбассе
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Обновлено 07 августа в 04:51
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Более 60 человек погибли при взрыве бензовоза в Танзании
Обновлено в 04:45
Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон получил травму в первом матче АПЛ
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
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Обновлено в 02:25
Происшествия
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Обновлено вчера в 18:04
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Культура
Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в Москве
Российский актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в московскую клинику из-за осложнения после перенесенной операции.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали 14 человек
Рейсовый автобус опрокинулся в Курганской области. В аварии пострадали 14 человек. Они госпитализированы, передает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Политика
Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском
Обновлено в 03:09
Политика
На Украине объяснили решение пропустить российский самолёт
Украина разрешила российскому самолёту пролететь над своей территорией вопреки запрету, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 12
Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Красноярского края.
Обновлено в 03:33
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Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Авто
«Калашников» создал электромобиль для каршеринга
В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний.
Обновлено вчера в 08:41
Транспорт
Движение в центре Москвы ограничено из-за митинга
Обновлено в 03:18
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Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
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Российские ученые открыли способ защитить курильщиков от рака легких
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Обновлено в 03:13
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В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
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Обновлено вчера в 17:23
Футбол
«Торпедо» победило «Луч» и возглавило ФНЛ
Торпедо одержало победу над Лучом (1:0) в матче седьмого тура ФНЛ на стадионе Динамо во Владивостоке.
Обновлено в 05:11
Авто
Назван ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в салоне авто
Эксперты «Авто.ру» назвали ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в интерьере.
Обновлено в 02:23
Общество
На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы
Ранее с предложением устроить прогулку после митинга на Сахарова выступил штаб политика Алексея Навального.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве
Обновлено в 04:59