Футбол

СМИ: Неймар будет зарабатывать €40 миллионов в год, если перейдет в «Реал»РИА Новости 04:47

Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес предложил нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Неймару пятилетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год, сообщает sport.es. Как отмечает издание, 27-летний бразильский форвард пока не ответил на предложение.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Реал» предложил Неймару зарплату 40 млн евро в год

Sport24.ru05:14

«Реал» предложил Неймару контракт на 200 миллионов евро

Спорт-Экспресс05:28

СМИ: Неймар будет зарабатывать €40 миллионов в год, если перейдет в «Реал»

РИА Новости04:47

Стало известно, какую зарплату «Реал» предложил Неймару

Sport.ru04:59

Стало известно, какую компенсацию за Неймара хочет получить «ПСЖ» от «Барселоны»

Чемпионат05:17

«Реал» готов сделать Неймара вторым самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Sportbox.RU03:30

«Реал» готов сделать Неймара вторым самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Матч ТВ03:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:40, Вашингтон
Общество

Названы самые распространенные фамилии россиян

На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Общество

Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа

Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Пять человек погибли и восемь пострадали в ДТП в Тамбовской области

Пять человек погибли, ещё восемь пострадали в результате ДТП с участием минивэна и легкового автомобиля на трассе Тамбов — Воронеж.
Обновлено в 01:04
Общество

Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Общество

В Китае эвакуировали более 1 млн человек из-за тайфуна

В Восточном Китае более 1 млн человек заранее эвакуировали из-за тайфуна «Лекима», сообщает «Синьхуа».
Обновлено в 04:58
Политика

Зеленский позвонил Путину из-за ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром 7 августа провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.
Обновлено 07 августа в 04:51
Происшествия

Более 60 человек погибли при взрыве бензовоза в Танзании

Обновлено в 04:45
Футбол

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон получил травму в первом матче АПЛ

Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Копенгагене прогремел второй за неделю взрыв

В Дании крайне обеспокоены случившимся, ведь это уже второй за неделю взрыв в Копенгагене.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти

Обновлено вчера в 18:04
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Культура

Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в Москве

Российский актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в московскую клинику из-за осложнения после перенесенной операции.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали 14 человек

Рейсовый автобус опрокинулся в Курганской области. В аварии пострадали 14 человек. Они госпитализированы, передает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Политика

Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском

Обновлено в 03:09
Политика

На Украине объяснили решение пропустить российский самолёт

Украина разрешила российскому самолёту пролететь над своей территорией вопреки запрету, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

В Петербурге задержали учителя биологии за изнасилование своей ученицы

Обновлено в 03:47
Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 12

Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Красноярского края.
Обновлено в 03:33
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
Обновлено вчера в 16:40
Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Авто

«Калашников» создал электромобиль для каршеринга

В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний.
Обновлено вчера в 08:41
Транспорт

Движение в центре Москвы ограничено из-за митинга

Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Наука

Российские ученые открыли способ защитить курильщиков от рака легких

Исследователи обнаружили уникальный белок Lynх1, расположенный в тканях легких, с помощью которого можно остановить развитие онкологии.
Обновлено в 03:13
Происшествия

В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол

«Торпедо» победило «Луч» и возглавило ФНЛ

Торпедо одержало победу над Лучом (1:0) в матче седьмого тура ФНЛ на стадионе Динамо во Владивостоке.
Обновлено в 05:11
Авто

Назван ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в салоне авто

Эксперты «Авто.ру» назвали ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в интерьере.
Обновлено в 02:23
Общество

На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы

Ранее с предложением устроить прогулку после митинга на Сахарова выступил штаб политика Алексея Навального.
Обновлено вчера в 20:15
Общество

Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве

Обновлено в 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное