Хавбек «Рубина» Алексей Сутормин покинет казанский клуб спустя шесть дней после перехода. Как сообщает «Чемпионат», договорённость о переходе игрока в «Зенит» была достигнута сторонами сегодня, 5 июля, в Казани.

Сутормин покинет «Рубин» и перейдёт в «Зенит»

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Политика В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не закачать нужный объем газа, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Происшествия В Черном море перевернулся катер, есть погибшие В Черном море в результате опрокидывания прогулочного катера в пятницу, 5 июля, погибли двое человек.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Общество Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.

Гаджеты Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters.

Шоу-бизнес Молодой муж Лолиты впервые высказался о разводе с певицей Молодой супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов впервые поделился подробностями расставания с артисткой.

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.

Происшествия Жилой дом загорелся в центре Екатеринбурга Отмечается, что на первом этаже дома расположены административные помещения, а остальная площадь занята жилыми квартирами.

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.

Политика Кремль подтвердил уникальность врученной Путину медали Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об уникальности врученной Путину медали.

Политика Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.

Политика В Кремле прокомментировали расследование Ивана Голунова Расследование по делу журналиста Ивана Голунова является прерогативой специальных служб, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Политика В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

Общество AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.

Происшествия Жителя Карелии обвинили в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей Жителю Карелии предъявлено обвинение в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей.

Единоборства Взвешивание UFC 239: Дж. Джонс и Сантос показали почти одинаковый вес В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания, показав по её итогам почти одинаковый вес.

Гаджеты Huawei начала тестирование собственной операционной системы Китайская Huawei ведёт пользовательское тестирование собственной операционной системы, сообщает портал Huawei Central со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Общество Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.

Общество У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.

Экономика АСВ вернуло Банку России по кредиту более 120 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за полтора года вернуло Банку России более 120 млрд рублей из предоставленного ранее кредита.

Космос В октябре к Земле приблизится астероид массой 55 млн тонн Стало известно о приближении к Земле огромного астероида массой 55 млн тонн.