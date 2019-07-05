Футбол
Сутормин покинет «Рубин» и перейдёт в «Зенит»Metaratings 12:27
Хавбек «Рубина» Алексей Сутормин покинет казанский клуб спустя шесть дней после перехода. Как сообщает «Чемпионат», договорённость о переходе игрока в «Зенит» была достигнута сторонами сегодня, 5 июля, в Казани.
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