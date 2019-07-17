Футбол

СМИ: ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 15 миллионов евроРИА Новости 19:01

ПСВ, в свою очередь, рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро. Перейро выступает за ПСВ с 2015 года и провел за команду 114 матчей в чемпионате Нидерландов, забив в них 42 мяча.
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ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 10-15 млн евро

Soccer.ru19:19

Перейро может перейти в «Спартак» за 10-15 млн евро

Матч ТВ18:04

«Спартак», «Зенит», «Реал», «Ювентус» — в обзоре дня

Чемпионат17:00

«Спартак» начал охоту за полузащитником сборной Уругвая

Sport.ru17:14

Источник: ПСВ может продать Перейро «Спартаку» за 10 – 15 миллионов евро

Спорт-Экспресс17:34

ПСВ может продать Перейро «Спартаку» за 10-15 миллионов

Бомбардир.ру18:58

ПСВ готов продать полузащитника Перейро «Спартаку» за 10-15 млн евро

Sports.ru18:00
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