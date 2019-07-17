Футбол
СМИ: ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 15 миллионов евроРИА Новости 19:01
ПСВ, в свою очередь, рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро. Перейро выступает за ПСВ с 2015 года и провел за команду 114 матчей в чемпионате Нидерландов, забив в них 42 мяча.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 21:21, Вашингтон
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На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз
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На матч первого тура "быки" официально вышли под руководством нового главного тренера, им стал Сергей Матвеев.
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Днем ранее золото завоевали в технической программе среди смешанных пар ЧМ российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
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Госдума приняла во вторник в третьем чтении предложенные правительством проекты законов, направленных на борьбу с выдачей фальшивых диагнoстических карт техoсмoтра (ТО) автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:55
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Смолов отдал 400 тысяч на ремонт сельского дома культуры
Обновлено в 14:04
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Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:29
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В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
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Обновлено в 03:51
Футбол
Игрок молодежной сборной России подписал контракт с клубом из Испании
Защитник сборной России (U-20) Роман Тугаринов подписал контракт с резервной командой «Эспаньола».
Обновлено в 16:49
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Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
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Обновлено в 18:50
Культура
Беглов рассказал о дружбе Санкт-Петербурга с Москвой
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Политика
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Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Политика
Кристин Лагард официально подала в отставку с поста главы МВФ
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард подала в отставку со своего поста в связи с выдвижением своей кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).
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ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
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Экономика
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В Пермском крае начали снимать фильм «Сердце пармы»
Телеканал «Россия» запускает проект «Сердце пармы», одноименный фильм уже начали снимать в Пермском крае.
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Спрятавшего под парик полкило кокаина мужчину задержали
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Обновлено в 08:46
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Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве
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Обновлено в 16:28
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В ООН озабочены законом о государственном языке на Украине
16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 11:43