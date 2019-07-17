Футбол
СМИ: ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 15 миллионов евроРИА Новости 19:01
ПСВ, в свою очередь, рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро. Перейро выступает за ПСВ с 2015 года и провел за команду 114 матчей в чемпионате Нидерландов, забив в них 42 мяча.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 19:48, Вашингтон
Общество
Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение
Обновлено в 01:34
Футбол
«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
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Культура
В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления
Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
Обновлено в 12:13
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Спорт
Российские синхронистки выиграли золото на ЧМ в Южной Корее
Замкнули тройку лучших украинские спортсменки.
Обновлено в 09:15
Политика
На Украине сообщили об изоляции Зеленского от внешнего мира
Окружение Владимира Зеленского пытается не допустить прямой коммуникации президента с «внешним миром», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено в 07:49
Политика
Лавров назвал условие отмены запрета на полеты в Грузию
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Обновлено в 19:37
Происшествия
В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Происшествия
В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда
В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:08
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
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Политика
Лавров: Вашингтон «науськивает» русофобов на провокации в ПАСЕ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал, что провокации в ПАСЕ устраивает агрессивное русофобское меньшинство «при активном науськивании со стороны США», являющихся наблюдателями в Совете Европы.
Обновлено в 17:25
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Армия и оружие
Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату
Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50
Космос
Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины
Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.
Обновлено в 19:39
Политика
Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Приняв поправку в проект оборонного бюджета на 2020 год о запрете на сделки с российским госдолгом, члены палаты представителей Конгресса США решили таким образом «наказать Россию за действия на предыдущих выборах».
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Кудрово объединит Петербург и Ленобласть
Петербург и Ленинградская область должны быть связаны, оба региона представляют собой единый экономический комплекс.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Беременная сестра Влада Топалова выйдет замуж
Младшая сестра исполнителя Влада Топалова вскоре выйдет замуж.
Обновлено в 10:35
Здоровье
Три опасных препарата в аптечках россиян назвал известный телеврач
О привычных, но опасных медицинских препаратах в бытовых аптечках россиян рассказал известный телеврач Александр Мясников в программе "О самом главном".
Обновлено в 13:42
Политика
Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане
Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Финансы
Россия в мае сократила вложения в госбумаги США почти до $12 млрд
Россия в мае этого года сократила объём вложений в американские госбумаги с 12,136 миллиарда долларов до 12,024 миллиарда.
Обновлено в 18:29
Гаджеты
Ноутбук Honor MagicBook Pro показали на официальном видео
Сегодня новый ноутбук Honor MagicBook Pro показали на официальном видео, распространенном в социальной сети.
Обновлено в 11:36
Политика
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Обновлено в 14:07
Гаджеты
Vivo S1 первым в мире получит процессор MediaTek Helio P65
Аппарат получит 6,38-дюймовый экран, тройную основную камеру с модулями на 16, 8 и 2 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, а также сканер отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятор на 4 500 мАч.
Обновлено вчера в 13:41
Экономика
Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июне
Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства: годовой прирост показателя в июне составил 3,3% против 0,9% в мае, следует из данных госстатистики.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Ирина Пегова прокомментировала слухи о беременности
41-летняя актриса выглядит просто прекрасно, что подтверждают восторженные комментарии фанатов.
Обновлено в 19:00
Футбол
Де Лигт прилетел на медосмотр в «Ювентус»
Защитник голландского "Аякса" и национальной сборной Нидерландов Матийс Де Лигт прилетел в Турин, чтобы пройти заключительный медосмотр перед переходом в "Ювентус", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02