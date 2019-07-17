ПСВ, в свою очередь, рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро. Перейро выступает за ПСВ с 2015 года и провел за команду 114 матчей в чемпионате Нидерландов, забив в них 42 мяча.

СМИ: ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 15 миллионов евро

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