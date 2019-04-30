Футбол
СМИ: Немецкий клуб хочет арендовать Смолова у «Локомотива»RT на русском 15:11
По информации издания, коллектив из Дюссельдорфа намерен взять форварда в аренду в летнее трансферное окно. Отмечается, что «Локомотив» может согласиться на это и готов платить игроку три четверти зарплаты. Смолов выступает за железнодорожников с 2018 года.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:47, Ашберн
Шоу-бизнес
Жанна Бадоева серьезно заболела во Вьетнаме
Обновлено в 04:30
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено в 05:31
Наука
Российские физики смогли структурировать вещество, используя только лазерные импульсы
Российские физики использовали полностью оптический способ структурирования вещества в наноразмерном масштабе, применив сфокусированные лазерные импульсы кольцевой формы.
Обновлено в 06:28
Футбол
«Тоттенхэм» и «Аякс» огласили составы
Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.
Обновлено в 14:12
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Общество
Театр «У Никитских ворот» в Москве закрыли на три месяца
Пресненский суд Москвы приостановил работу театра "У Никитских ворот" на 90 суток из-за нарушений пожарной безопасности, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.
Обновлено в 10:50
Космос
Атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году
Исследователи, ввиду всех указанных моделей предполагают, что атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году.
Обновлено 28 апреля в 14:14
Шоу-бизнес
Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет
Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Политика
Министр Эстонии подозревается в домашнем насилии
Министр внешней торговли и информационных технологий Эстонии Марти Куузик подозревается в применении домашнего насилия по отношению к бывшей супруге.
Обновлено в 12:17
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено в 10:57
Политика
Посол РФ в США: попытки Москвы найти общий язык с Вашингтоном пока не находят отклика
Попытки Москвы найти общий язык с Вашингтоном пока не находят у США понимания.
Обновлено в 15:23
Теннис
Шарапова ощутила себя по-настоящему русской
Обновлено в 15:31
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
Обновлено в 15:14
Кино
Скончалась французская актриса Анемон
Обновлено в 13:46
Футбол
Банк ВТБ купил футбольный клуб «Динамо» за 1 рубль
Обновлено в 13:00
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Политика
Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием
Обновлено в 14:32
Экономика
Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежа
В АКИТ идеи объяснили тем, что сейчас отечественные и зарубежные интернет-ритейлеры находятся в неравных условиях.
Обновлено в 07:51
Футбол
СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире за €11 млн
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире.
Обновлено в 15:43
Авто
На базе Lada Raven создадут «российский ответ Tesla»
Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено в 03:52
Авто
У Bugatti осталось менее 100 гиперкаров Bugatti Chiron
Как сообщили в компании Bugatti, для покупки еще доступно около 100 гиперкаров Bugatti Chiron.
Обновлено в 14:38
Происшествия
В Москве грузовик провалился под грунт после ДТП
Грузовой автомобиль "КамАЗ" провалился под грунт на Рязанском проспекте в Москве после аварии.
Обновлено в 11:13
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд по кассовым сборам
Только за два выходных дня кассовый сбор фантастического блокбастера составил 1,2 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 02:52
Здоровье
Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ
Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Наука
Индийская армия обнаружила следы снежного человека в Гималаях
Альпинисты индийской армии рассказали, что нашли в Гималаях следу йети — снежного человека.
Обновлено в 13:14
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено в 14:06
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18