Футбол
СМИ: Неймар и Дракслер устроили перепалку, их разнимали тренер и спортивный директор ПСЖRT на русском 16:11
Отмечается, что для предотвращения возможной драки в конфликт вмешались главный тренер ПСЖ Томас Тухель и спортивный директор клуба Антеро Энрике, которые разняли игроков. Неймар и Дракслер перешли в ПСЖ в 2017 году, однако 25-летний немец присоединился к команде зимой, тогда как бразилец — летом.
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Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено в 14:51
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
Порошенко подписал указ об укреплении обороноспособности Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства».
Обновлено в 16:35
Здоровье
Эксперты предрекли самую тяжелую сезонную аллергию за последние 45 лет
Проявляется аллергия в виде кашля и насморка. Многие не обращают внимания на эти реакции, однако это может быть опасно.
Обновлено в 13:20
Авто
Эта Lada Vesta вылеплена из пластилина. И ей устраивают краш-тест!
Автор канала Handmade устраивает очень реалистичные краш-тесты пластилиновых масштабных моделей, и героем очередного видеоролика стала Lada Vesta.
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Общество
В России упростят процедуру признания инвалидности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Наталья Подольская восхитила фанатов стройной фигурой на семейном фото
Многочисленные фанаты восхитились стройной фигурой российской артистки, которая отправилась на курорт с мужем и сыном.
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Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Здоровье
В День Победы воронежцев бесплатно осмотрят врачи
Как сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения, в течение дня желающих осмотрят неврологи, кардиологи, психиатры и медицинские психологи.
Обновлено в 08:15
Кино
Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе
Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Обновлено в 17:44
Финансы
Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей
Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено в 14:59
Футбол
Клопп – о камбэке с «Барселоной»: «Я видел много матчей. Ни один не был похож на этот»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог победе над «Барселоной» (4:0) в ответном полуфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:46
Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Экономика
Morgan Stanley откажется от деятельности в России
«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено вчера в 19:39
Политика
Закон о компенсации ипотеки для многодетных семей внесли в Госдуму
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье
Авиакомпания "Аэрофлот" намерена более 10 лет перечислять заработную плату погибшего в катастрофе 5 мая бортпроводника Максима Моисеева его семье.
Обновлено в 12:27
Футбол
Полиция начала поиски вывесивших на матче ЦСКА баннер о Fan ID фанатов
Речь идет об игре на «ВЭБ-Арене» — домашнем стадионе ЦСКА — в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу (2:2). Во втором тайме на трибуне ЦСКА появился баннер с надписью «6 млрд рублей — внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад».
Обновлено в 09:01
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Действующий президент Украины Петр Порошенко не пришёл на допрос в Генпрокуратуру по делу о "майдане", передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 04:06
Космос
Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле
В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Транспорт
Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду
Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год
Обновлено в 15:05
Политика
Большинство россиян сочли аресты чиновников борьбой за сферы влияния
Более 50% опрошенных рассматривают такие аресты как следствие борьбы за передел сфер влияния либо отвлечение внимания от реальных проблем в экономике.
Обновлено вчера в 20:43
Гаджеты
Представлена новая версия Android
Американская компания Google продемонстрировала новую версию мобильной операционной системы Android, получившую название Android Q. Презентация состоялась во вторник, 7 мая, на конференции Google I/O 2019 в Калифорнии, США.
Обновлено в 16:51
Авто
Toyota добавила спецверсию модели Corolla
Совсем недавно пресс-служба компании сообщила о выходе на рынок спецверсии Toyota Levin, получившей шильдик Sport.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Суд снял с блогера Соколовского судимость за экстремизм
В июне 2017 года Соколовский получил три с половиной года условно по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ч. 1 и 2 ст. 148, ч. 1 ст. 282, ст. 138.1 УК РФ).
Обновлено в 13:59
Кино
«Братство» не дороже богатства
Фильм Павла Лунгина об Афганистане выходит на экраны 10 мая в прокат выйдет военная драма Павла Лунгина «Братство», посвященная событиям афганской войны.
Обновлено вчера в 17:00