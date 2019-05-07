Футбол

СМИ: Неймар и Дракслер устроили перепалку, их разнимали тренер и спортивный директор ПСЖRT на русском 16:11

Отмечается, что для предотвращения возможной драки в конфликт вмешались главный тренер ПСЖ Томас Тухель и спортивный директор клуба Антеро Энрике, которые разняли игроков. Неймар и Дракслер перешли в ПСЖ в 2017 году, однако 25-летний немец присоединился к команде зимой, тогда как бразилец — летом.
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Дракслер и Неймар едва не подрались в раздевалке после поражения «Монпелье»

Советский спорт16:44

Неймар едва не подрался с Дракслером в раздевалке

Матч ТВ16:26

Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке

Чемпионат16:04

Источник: Неймар чуть не подрался с Дракслером в раздевалке

Спорт-Экспресс16:24

Неймар чуть не подрался с Дракслером. Одноклубников по «ПСЖ» разнимал главный тренер

Sport24.ru15:44

Неймар - Дракслеру: "Кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать?"

Soccer.ru15:09

Неймар после поражения от «Монпелье» сказал Дракслеру: «Да кто ты такой, чтобы вообще со мной говорить?»

Sports.ru15:59
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Происшествия

Основной версией крушения SSJ-100 в Шереметьево стала ошибка пилотов

Обновлено в 01:26
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено в 14:51
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Армия и оружие

Порошенко подписал указ об укреплении обороноспособности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства».
Обновлено в 16:35
Здоровье

Эксперты предрекли самую тяжелую сезонную аллергию за последние 45 лет

Проявляется аллергия в виде кашля и насморка. Многие не обращают внимания на эти реакции, однако это может быть опасно.
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Авто

Эта Lada Vesta вылеплена из пластилина. И ей устраивают краш-тест!

Автор канала Handmade устраивает очень реалистичные краш-тесты пластилиновых масштабных моделей, и героем очередного видеоролика стала Lada Vesta.
Обновлено в 14:00
Общество

В России упростят процедуру признания инвалидности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Наталья Подольская восхитила фанатов стройной фигурой на семейном фото

Многочисленные фанаты восхитились стройной фигурой российской артистки, которая отправилась на курорт с мужем и сыном.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

Обновлено в 12:37
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Здоровье

В День Победы воронежцев бесплатно осмотрят врачи

Как сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения, в течение дня желающих осмотрят неврологи, кардиологи, психиатры и медицинские психологи.
Обновлено в 08:15
Кино

Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе

Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Обновлено в 17:44
Финансы

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено в 14:59
Футбол

Клопп – о камбэке с «Барселоной»: «Я видел много матчей. Ни один не был похож на этот»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог победе над «Барселоной» (4:0) в ответном полуфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:46
Финансы

Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Экономика

Morgan Stanley откажется от деятельности в России

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено вчера в 19:39
Политика

Закон о компенсации ипотеки для многодетных семей внесли в Госдуму

Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье

Авиакомпания "Аэрофлот" намерена более 10 лет перечислять заработную плату погибшего в катастрофе 5 мая бортпроводника Максима Моисеева его семье.
Обновлено в 12:27
Футбол

Полиция начала поиски вывесивших на матче ЦСКА баннер о Fan ID фанатов

Речь идет об игре на «ВЭБ-Арене» — домашнем стадионе ЦСКА — в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу (2:2). Во втором тайме на трибуне ЦСКА появился баннер с надписью «6 млрд рублей — внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад».
Обновлено в 09:01
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Действующий президент Украины Петр Порошенко не пришёл на допрос в Генпрокуратуру по делу о "майдане", передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 04:06
Космос

Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле

В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Кино

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Обновлено в 15:05
Политика

Большинство россиян сочли аресты чиновников борьбой за сферы влияния

Более 50% опрошенных рассматривают такие аресты как следствие борьбы за передел сфер влияния либо отвлечение внимания от реальных проблем в экономике.
Обновлено вчера в 20:43
Гаджеты

Представлена новая версия Android

Американская компания Google продемонстрировала новую версию мобильной операционной системы Android, получившую название Android Q. Презентация состоялась во вторник, 7 мая, на конференции Google I/O 2019 в Калифорнии, США.
Обновлено в 16:51
Авто

Toyota добавила спецверсию модели Corolla

Совсем недавно пресс-служба компании сообщила о выходе на рынок спецверсии Toyota Levin, получившей шильдик Sport.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Суд снял с блогера Соколовского судимость за экстремизм

В июне 2017 года Соколовский получил три с половиной года условно по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ч. 1 и 2 ст. 148, ч. 1 ст. 282, ст. 138.1 УК РФ).
Обновлено в 13:59
Кино

«Братство» не дороже богатства

Фильм Павла Лунгина об Афганистане выходит на экраны 10 мая в прокат выйдет военная драма Павла Лунгина «Братство», посвященная событиям афганской войны.
Обновлено вчера в 17:00
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