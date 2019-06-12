Происшествия
СМИ: На марше в поддержку Голунова в Москве более 400 задержанных, одного человека избилиРосбалт 10:22
Полиция задержала уже более 400 человек на акции в Москве в поддержку Ивана Голунова и против сфабрикованных уголовных дел.
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Происшествия
Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района
Обновлено 10 июня в 12:28
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Фронтовые бомбардировщики Су-34 ЗВО получат комплексы РЭБ «Хибины-2»
Согласно распространенному сообщению, в авиаполк поступило более 30 комплектов нового комплекса РЭБ "Хибины-2", которые будут установлены на фронтовые бомбардировщики Су-34, стоящие на вооружении полка.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Знаменитая киберспортсменка погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Самарской области загорелся лес у железнодорожной станции Курумоч
Лес загорелся на площади 5 гектаров возле железнодорожной станции Курумоч в Самарской области, на место ЧП направлен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:59
Политика
У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы
Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.
Обновлено в 10:35
Общество
На Украине бизнесмена оштрафовали за православный календарь
Правоохранительные органы Украины оштрафовали предпринимателя Сергея Кикенина, который привез из Москвы православный календарь по заказу украинской церковной лавки.
Обновлено в 10:13
Кино
Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»
Обновлено в 04:34
Футбол
Лукаку подтвердил, что покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом
Нападающий Ромелу Лукаку в одном из интервью после матча квалификации Евро-2020 с Шотландией (3:0) подтвердил, что покинет Манчестер Юнайтед этим летом.
Обновлено в 03:42
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Политика
Команда Зеленского предложила ввести двухпалатный парламент на Украине
Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает целесообразным разделить по палатам депутатов из списков партий и представителей от территориальных мажоритарных округов, передаёт ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 11:39
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором
Напомним, что 7 октября прошлого года Нурмагомедов победил Макрегора в поединке за чемпионский пояс.
Обновлено в 09:07
Общество
Главные блогеры страны отпраздновали День России с подписчиками
В Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону популярные российские блогеры провели встречи с подписчиками в рамках фестиваля «Блогеры России».
Обновлено в 10:27
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Политика
Неизвестные взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter
В пресс-службе правительства России объяснили странные сообщения, появившиеся 12 июня в Twitter премьер-министра Дмитрия Медведева.
Обновлено в 10:44
Здоровье
Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак
Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Обновлено в 09:10
Технологии
WhatsApp грозит своим пользователям судами
Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.
Обновлено в 03:11
Политика
Путину рассказали о ходе раскопок в Московском Кремле
Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о ходе археологических раскопок в Кремле.
Обновлено в 09:58
Экономика
Чистая прибыль Inditex в I квартале 2019-2020 фингода выросла до 734 млн евро
Чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), по итогам первого квартала 2019-2020 финансового года (закончился 30 апреля) увеличилась на 10% по сравнению с предыдущим фингодом, до 734 миллионов евро, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:29
Авто
Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross в России
Дилеры LADA в России начали продажи нового внедорожного универсала LADA Granta Cross.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В ДТП в Дагестане погибли три человека
Двое взрослых и один ребенок погибли, еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане.
Обновлено в 06:50
Экономика
Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю
«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено вчера в 07:16
Энергетика
Бойко заявил, что «Газпром» даёт «Нафтогазу» скидку в 25% от цен в ЕС
Российский «Газпром» готов продавать Украине природный газ по прямым контрактам на 25% дешевле, чем сегодня «Нафтогаз Украины» закупает в Европе.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Обновлено в 11:11
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с тремя канадскими спутниками RADARSAT Constellation, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.
Обновлено в 10:39