СМИ: На марше в поддержку Голунова в Москве более 400 задержанных, одного человека избилиРосбалт 10:22

Полиция задержала уже более 400 человек на акции в Москве в поддержку Ивана Голунова и против сфабрикованных уголовных дел.

СМИ: На марше в поддержку Голунова в Москве более 400 задержанных, одного человека избили

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Армия и оружие Фронтовые бомбардировщики Су-34 ЗВО получат комплексы РЭБ «Хибины-2» Согласно распространенному сообщению, в авиаполк поступило более 30 комплектов нового комплекса РЭБ "Хибины-2", которые будут установлены на фронтовые бомбардировщики Су-34, стоящие на вооружении полка.

Происшествия Знаменитая киберспортсменка погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Происшествия В Самарской области загорелся лес у железнодорожной станции Курумоч Лес загорелся на площади 5 гектаров возле железнодорожной станции Курумоч в Самарской области, на место ЧП направлен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Политика У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.

Общество На Украине бизнесмена оштрафовали за православный календарь Правоохранительные органы Украины оштрафовали предпринимателя Сергея Кикенина, который привез из Москвы православный календарь по заказу украинской церковной лавки.

Футбол Лукаку подтвердил, что покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом Нападающий Ромелу Лукаку в одном из интервью после матча квалификации Евро-2020 с Шотландией (3:0) подтвердил, что покинет Манчестер Юнайтед этим летом.

Политика Команда Зеленского предложила ввести двухпалатный парламент на Украине Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает целесообразным разделить по палатам депутатов из списков партий и представителей от территориальных мажоритарных округов, передаёт ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

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Общество Главные блогеры страны отпраздновали День России с подписчиками В Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону популярные российские блогеры провели встречи с подписчиками в рамках фестиваля «Блогеры России».

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Политика Неизвестные взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter В пресс-службе правительства России объяснили странные сообщения, появившиеся 12 июня в Twitter премьер-министра Дмитрия Медведева.

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Технологии WhatsApp грозит своим пользователям судами Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.

Политика Путину рассказали о ходе раскопок в Московском Кремле Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о ходе археологических раскопок в Кремле.

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