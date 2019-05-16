СМИ: Мхитарян пропустит финал Лиги Европы из соображений безопасностиRT на русском 17:27

Как сообщает The Times, несмотря на заверения о безопасности со стороны УЕФА и МИД Азербайджана, «Арсенал» принял решение оставить в Лондоне армянского полузащитника Генриха Мхитаряна и не брать его с командой в Баку на финал Лиги Европы.

Происшествия Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике В поликлинике № 15 в Москве 16 мая была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники в полиции.

Футбол Роберто Карлос: если «Анжи» попросит о поддержке, буду рад ее оказать Бывший футболист махачкалинского "Анжи" бразилец Роберто Карлос выразил готовность помочь клубу, который оказался в сложной финансовой ситуации.

Общество Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети» В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.

Музыка Сергей Лазарев прошел в финал Евровидения Представитель России на международном конкурсе Евровидение-2019 Сергей Лазарев прошел в финал. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Политика Суд в США отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг Суд штата Вирджиния постановил вновь взять под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, повторно отказавшуюся ответить на вопросы жюри присяжных по делу, касающемуся этой организации и ее основателя Джулиана Ассанжа.

Происшествия Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Экономика ЦБ увидел в потребительских кредитах ловушку для населения и банков Выступая в комитете Госдумы по финансовому рынку, первый замглавы ЦБ Дмитрий Тулин предупредил, что рост потребительского кредитования в будущем может оказаться ловушкой и для населения, и для банков.

Футбол Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался» Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.

Авто В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ» Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».

Политика Немецкий журналист объяснил слабость Германии перед Россией Немецкая культура всегда питала слабость к России, пишет для The American Interest журналист, политический обозреватель Die Welt Ричард Херцингер.

Общество Россияне могут получить дополнительный выходной Планируется, что каждый гражданин ежегодно сможет получать один дополнительный день оплачиваемого отпуска для прохождения диспансеризации.

Экономика Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.

Экономика ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.

Театры Лариса Луппиан станет худруком Театра им. Ленсовета Народная артистка пока что не вступила в должность официально. Об этом стало известно сегодня, 16 мая.

Политика США ввели санкции против чеченского спецназа США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».

Общество Минтранс намерен снизить квоту для иностранных пилотов–командиров Министерство транспорта России подготовило проект постановления об уменьшении квоты для приема на работу иностранных пилотов в качестве командиров воздушного судна (КВС) с 200 до 100 человек в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Политика Пушков ответил на отказ Климкина от участия в заседании Совета Европы Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ министра иностранных дел Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы.

Футбол ЦСКА постарается выиграть «Финал четырех» Евролиги Московский баскетбольный клуб ЦСКА в пятницу начнет выступление в своем очередном "Финале четырех" Евролиги, который пройдет с 17 по 19 мая в испанской Витории-Гастейс.