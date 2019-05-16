Футбол
«Арсенал» не возьмёт Мхитаряна в Баку из соображений безопасностиSport.ru 16:28
Хавбек национальной сборной Армении и лондонских "канониров" Генрих Мхитарян не сыграет в финальном матче Лиги Европы против "синих" иза соображений безопасности. В клубе посчитали, что шум из-за возможного пребывания армянина в Азербайджане может навредить команде перед решающей игрой.
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В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
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Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
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Командир отряда "Терек" Абузайд Висмурадов считает "честью" свое нахождение в "смешном" санкционном списке США.
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
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«Летающим космодромом» из Челябинской области заинтересовались в Китае
Китайцы проявили интерес к проекту «летающего космодрома».
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Анестезиолог во Франции обвиняется в 24 отравлениях пациентов
Французская прокуратура предъявила 47-летнему анестезиологу Фредерику Пешье обвинения в 17 новых случаях отравления пациентов, теперь на его «счету» 24 отравления пациентов, девять из которых закончились летальным исходом.
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Анастасия Волочкова назвала длину своего шпагата
Анастасия Волочкова уже пять дней отдыхает на Мальдивах. Балерина не скупится на фото в купальниках для Instagram.
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Футбол
М. Перейра: хотел бы показать себя в «Сельте» и «Бетисе»
Клуб на протяжении полутора лет хотел продлить со мной контракт.
Обновлено в 17:39
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о новых правилах техосмотра, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 08:18
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Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией
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200 работников ЧЭМК вышли на митинг из-за низких зарплат
Обновлено в 06:07
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Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»
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Происшествия
Восстановлена полная картина авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Напомним, пассажирский самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая, где у него воспламенилась хвостовая часть, в результате чего погиб 41 человек, 37 выжили.
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Общество
Россияне могут получить дополнительный выходной
Планируется, что каждый гражданин ежегодно сможет получать один дополнительный день оплачиваемого отпуска для прохождения диспансеризации.
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Политика
Компания Boeing завершила обновление ПО для самолетов 737 MAX
Компания Boeing завершила обновление программного обеспечения для самолетов 737 MAX, которые перестали эксплуатироваться после двух авиакатастроф.
Обновлено в 19:55