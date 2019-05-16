«Арсенал» не возьмёт Мхитаряна в Баку из соображений безопасностиSport.ru 16:28

Хавбек национальной сборной Армении и лондонских "канониров" Генрих Мхитарян не сыграет в финальном матче Лиги Европы против "синих" иза соображений безопасности. В клубе посчитали, что шум из-за возможного пребывания армянина в Азербайджане может навредить команде перед решающей игрой.

«Арсенал» не возьмёт Мхитаряна в Баку из соображений безопасности

Политика Определена дата инаугурации Зеленского Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского назначена на 20 мая, говорится в тексте постановления №10 270−2.

Происшествия В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.

Общество Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети» По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).

Происшествия СК проверяет данные об оставленном в московской поликлинике ребёнке «Из сообщения следует, что вечером 16 мая неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней», — сообщили в ведомстве.

Политика В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу "Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.

Происшествия Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.

Политика Чеченский спецназ ответил на санкции США Командир отряда "Терек" Абузайд Висмурадов считает "честью" свое нахождение в "смешном" санкционном списке США.

Футбол Месси получил правительственную награду Каталонии Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.

Происшествия Анестезиолог во Франции обвиняется в 24 отравлениях пациентов Французская прокуратура предъявила 47-летнему анестезиологу Фредерику Пешье обвинения в 17 новых случаях отравления пациентов, теперь на его «счету» 24 отравления пациентов, девять из которых закончились летальным исходом.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова назвала длину своего шпагата Анастасия Волочкова уже пять дней отдыхает на Мальдивах. Балерина не скупится на фото в купальниках для Instagram.

Политика В России вводятся новые правила техосмотра Госдума приняла во втором чтении законопроект о новых правилах техосмотра, передает корреспондент «Росбалта».

Армия и оружие Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

Технологии В Германии прошли испытания воздушного электротакси Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.

Политика Трамп отчитался о доходах за 2018 год Оценки доходов президента США различаются, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны, отмечает CNN, который также оценил доход Трампа в $434 млн.

Здоровье Прямой угол как диагноз Родителям мальчика посоветовали обратиться в петербургскую федеральную клинику, где операцию могли бы провести бесплатно.

Политика Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.

Общество Мэр Нью-Йорка превратил город в помойку, считает сын Трампа Сын президента США Эрик Трамп в своем твиттере поспорил с мэром Нью-Йорка Биллом Де Блазио, заявив, что под его руководством город превратился в помойку.

Происшествия Восстановлена полная картина авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево Напомним, пассажирский самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая, где у него воспламенилась хвостовая часть, в результате чего погиб 41 человек, 37 выжили.

Общество Россияне могут получить дополнительный выходной Планируется, что каждый гражданин ежегодно сможет получать один дополнительный день оплачиваемого отпуска для прохождения диспансеризации.