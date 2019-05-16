СМИ: Мхитарян может не сыграть за «Арсенал» в финале ЛЕ из соображений безопасностиТАСС 16:59

Английский футбольный клуб "Арсенал" планирует не заявлять армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы, в котором 29 мая его команда в Баку сыграет с английским "Челси". Об этом в четверг сообщила New York Times.

СМИ: Мхитарян может не сыграть за «Арсенал» в финале ЛЕ из соображений безопасности

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