Футбол

СМИ: Мхитарян может не сыграть за «Арсенал» в финале ЛЕ из соображений безопасностиТАСС 16:59

Английский футбольный клуб "Арсенал" планирует не заявлять армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы, в котором 29 мая его команда в Баку сыграет с английским "Челси". Об этом в четверг сообщила New York Times.
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Мхитарян не поможет «Арсеналу» в финале Лиги Европы из соображений безопасности

Чемпионат15:57

Мхитарян в целях безопасности может не полететь с «Арсеналом» на финал Лиги Европы

Sport24.ru16:16

СМИ: Мхитарян пропустит финал ЛЕ в Азербайджане из соображений безопасности

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Мхитарян рискует пропустить финал ЛЕ в Баку из соображений безопасности

Матч ТВ16:23

«Арсенал» не возьмёт Мхитаряна в Баку из соображений безопасности

Sport.ru16:28

Мхитарян пропустит финал ЛЕ в Баку с «Челси» из соображений безопасности

Sports.ru15:29

Арсенал поедет в Баку без Мхитаряна The Guardian

Rusarminfo.ru12:49
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Ольга Серябкина устроила пикантную фотосессию в купальнике

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма Святой Екатерины, из-за которого в понедельник и во вторник прошли акции протеста местных жителей, остановлены до проведения опроса среди горожан, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:23
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Путин одобрил сокращение типов используемых космических ракет

Обновлено в 13:52
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Обновлено в 16:45
Политика

Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности

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Наука

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Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
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ЖКХ

Плата за отопление изменится в России

Авторы законопроекта уверяют, что он не повысит плату за ЖКХ.
Обновлено вчера в 10:46
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Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено в 11:14
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Путин: железнодорожную часть Крымского моста достроят раньше срока

Железнодорожную часть Крымского моста достроят с опережением графика, заявил президент России Владимир Путин.
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Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что подрядчики из Санкт-Петербурга на семь месяцев задержали ввод в эксплуатацию лифтов в жилом доме в Пензе, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
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Восстановлена полная картина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

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Политика

Россия поведала об угрозах и предвзятости британцев

В посольстве подчеркнули, что ситуация не улучшается, а подобные действия британцев необоснованны и не входят в их компетенцию.
Обновлено в 13:09
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