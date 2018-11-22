Футбол

СМИ: «Милан» и «Интер» хотят купить хавбека ЦСКА Влашича
Газета.Ru
17:01

Как информирует Calciomercato, в Италии на хорвата претендуют сразу три топ-клуба: миланские "Интернационале" и "Милан", а также "Рома". Отмечается, что сумма сделки может составить порядка €12 млн. 21-летний Влашич пополнил состав ЦСКА на правах годичной аренды летом этого года.
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