СМИ: Маркизио близок к расторжению контракта с «Зенитом»РИА Новости 06:17

Переговоры петербургского футбольного клуба "Зенит" с полузащитником Клаудио Маркизио о расторжении контракта близки к завершению, сообщает Goal.com.

СМИ: Маркизио близок к расторжению контракта с «Зенитом»

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