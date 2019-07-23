Футбол

СМИ: «Краснодар» предложил 10 миллионов евро за полузащитника «Сент-Этьена»РИА Новости 15:29

2 фото
Полузащитник "Сент-Этьена" Реми Кабелла может продолжить карьеру в "Краснодаре". По информации But Football Club, российский клуб готов заплатить за 29-летнего хавбека 10 миллионов евро. Сам футболист при этом будет зарабатывать три миллиона евро в год, что вдвое выше его зарплаты во Франции.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Краснодар» предложил 10 млн евро за полузащитника «Сент-Этьена» Кабеллу

Sport24.ru13:30

«Краснодар» приготовил 10 миллионов евро для хавбека «Сент-Этьена»

Sport.ru15:58

«Краснодар» готов заплатить более € 10 млн за хавбека «Сент-Этьенна» Кабелла

Чемпионат14:02

Источник: «Краснодар» интересуется экс-игроком сборной Франции

Советский спорт14:48

Источник: «Краснодар» интересуется полузащитником «Сент-Этьена»

Спорт-Экспресс14:20

СМИ: «Краснодар» близок к приобретению полузащитника «Сент-Этьена»

Матч ТВ15:02

«Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена»

Metaratings13:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:08, Вашингтон
Происшествия

Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 05:34
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Технологии

В Москве сегодня протестировали систему электронного голосования

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен на выборах в Мосгордуму 8-го сентября в трех избирательных округах.
Обновлено в 14:31
Энергетика

Цены на газ для населения Украины в августе снизятся на 5%

В августе цена на газ для населения на Украине снизится на 5,5% по сравнению с июлем.
Обновлено в 09:38
Игры

Телеканал СТС увидел персонажа «Ворониных» в новом герое Overwatch

Разработчики только намекнули на историю и способности персонажа, а в твиттере телеканала СТС уже сравнили его с героем сериала «Воронины».
Обновлено в 10:50
Культура

В Минкультуры поддержали исключение возрастной категории «0+»

Министерство культуры поддерживает инициативу исключения возрастной категории «0+», которая распространяется на кино- и анимационные фильмы.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Футбол

Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»

Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверили бригаде Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

В посольстве РФ призвали Лондон отказаться от услуг «Белых касок»

Отказаться от использования неправительственной организации "Белые каски" в качестве источника информации о событиях в Сирии призвало посольство РФ в Лондоне власти Великобритании.
Обновлено в 15:38
Единоборства

Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 12:01
Наука

На дне Балтики найден мир, погибший 10 тысяч лет назад

Совместная миссия польских и литовских ученых изучила 10-тысячелетние остатки леса, затонувшего в районе поселка Юодкранте близ Клайпеды на территории Литвы.
Обновлено вчера в 11:36
Политика

Лавров рассказал о попытках США «оторвать» Грузию от России

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о попытке западных стран, во главе которых стоит США, отделить Грузию от России.
Обновлено в 14:37
Футбол

РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»

Обновлено в 14:06
Экономика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге

Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом

В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами

Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Политика

В Совфеде оценили слова Трампа о диалоге с Россией

Ранее Трамп указал на важность диалога с Россией без «искусственных препятствий».
Обновлено в 14:09
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Энергетика

Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Политика

МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе

На фоне растущей военно-политической напряженности в Персидском заливе МИД России опубликовал собственную концепцию коллективной безопасности для региона.
Обновлено в 15:19
Общество

Счетная палата заявила об угрозе перебоев в авиасообщении над Москвой

Аудиторы Счетной палаты зафиксировали срыв сроков и порядка реконструкции объектов аэропорта "Домодедово", что может привести к перебоям в работе воздушной гавани, а также всего Московского авиаузла, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отчет ведомства.
Обновлено вчера в 19:37
Спорт

МОК лишил Артура Таймазова золота ОИ-2012 из-за допинга

Обновлено в 14:13
Политика

Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.
Обновлено в 09:17
Гаджеты

Процессор для Xbox Project Scarlett протестировали в бенчмарке

В бенчмарке UserBenchmark были обнародованы результаты тестирования и характеристики инженерного образца процессора AMD с кодовым названием Flute, который может быть использован в грядущей игровой консоли Microsoft Xbox Project Scarlett.
Обновлено в 14:01
Происшествия

На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля

Дублер американского актера Вина Дизеля разбился во время съемок "Форсажа 9".
Обновлено в 10:28
Происшествия

В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами

Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Происшествия

В Петербурге проходит акция памяти убитой активистки Елены Григорьевой

Обновлено в 13:19
Политика

Савченко отреагировала на проигрыш на выборах в Раду

Депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала провальные итоги внеочередных выборов в украинский парламент.
Обновлено в 11:23
Экономика

Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло

Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17
ещё по теме
Реми Кабелля
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник клуба «Сент-Этьен».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное