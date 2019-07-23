Полузащитник "Сент-Этьена" Реми Кабелла может продолжить карьеру в "Краснодаре". По информации But Football Club, российский клуб готов заплатить за 29-летнего хавбека 10 миллионов евро. Сам футболист при этом будет зарабатывать три миллиона евро в год, что вдвое выше его зарплаты во Франции.

СМИ: «Краснодар» предложил 10 миллионов евро за полузащитника «Сент-Этьена»

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