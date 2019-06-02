Футбол
Игнашевич может возглавить «Торпедо»Газета.Ru 10:07
Новым главным тренером клуба ПФЛ "Торпедо" станет экс-защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич. Как сообщает Sport24, официально об этом назначении будет объявлено 3 июня.
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