Футбол

Игнашевич может возглавить «Торпедо»Газета.Ru 10:07

Новым главным тренером клуба ПФЛ "Торпедо" станет экс-защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич. Как сообщает Sport24, официально об этом назначении будет объявлено 3 июня.
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Игнашевич может возглавить «Торпедо»

Газета.Ru10:07

СМИ: Игнашевич станет главным тренером «Торпедо»

RT на русском09:54

СМИ: Игнашевич возглавит «Торпедо»

Sportbox.RU09:37

СМИ: Игнашевич возглавит московское «Торпедо»

Советский спорт09:41

СМИ: Игнашевич возглавит «Торпедо»

Матч ТВ09:37

Игнашевич станет главным тренером московского «Торпедо»

Чемпионат09:47

Игнашевич станет главным тренером «Торпедо»

Sport24.ru09:21
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Футбол

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Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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