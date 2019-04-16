СМИ: Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу за отказ от претензийRT на русском 11:50

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев заплатил гражданину США, которого избил на одной из улиц Москвы, за отказ от претензий. Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», полузащитник «Спартака» выплатил 155 тыс. рублей пострадавшему в результате дорожного конфликта.

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СМИ: Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу за отказ от претензий

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