Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» расстался с главой селекционной службы клуба Александром Аверьяновым. Помимо Аверьянова посты покинуло большинство представителей селекционного отдела «Спартака».

с чего всё началось

Глава селекционной службы московского футбольного клуба «Спартак» Александр Аверьянов покинул свою должность. Как сообщает «Чемпионат», помимо Авериянова свои посты покинули большинство работников селекционного отдела красно-белых.

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