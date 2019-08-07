Футбол
СМИ: Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул клубRT на русском 17:59
Глава селекционной службы московского футбольного клуба «Спартак» Александр Аверьянов покинул свою должность. Как сообщает «Чемпионат», помимо Авериянова свои посты покинули большинство работников селекционного отдела красно-белых.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» расстался с главой селекционной службы клуба Александром Аверьяновым. Помимо Аверьянова посты покинуло большинство представителей селекционного отдела «Спартака».Чемпионат16:51
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Доля закредитованных россиян упала до 51%
Доля россиян, имеющих непогашенные кредиты, к июлю 2019 года снизилась до 51% после 2 лет «кредитного бума», сообщает издание РБК со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
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Политика
Болтон: Китай был причиной выхода США из ДРСМД
По словам советника по вопросам национальной безопасности президента США Джона Болтона, власти страны приняли решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за действий Китая.
Обновлено в 18:17
Кино
Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Американский режиссер Квентин Тарантино побывал вместе с министром культуры России Владимиром Мединским на экскурсии в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль».
Обновлено в 18:26
Политика
Южная Корея может ввести ограничения на поездки в Японию
Власти Южной Кореи рассматривают возможность введения ограничений на поездки своих граждан в Японию, сообщил телеканал KBS.
Обновлено в 20:24
Космос
Ракета Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал
Американская ракета-носитель Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.
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Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер
ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:06
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Обновлено в 12:03
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
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Авто
Volkswagen Touareg для России оснастили новыми опциями
Немецкий автопроизводитель Volkswagen расширил набор стандартного и опционального оборудования премиального внедорожника Touareg 2020 модельного года, стоимость которого в РФ начинается от 3,5 млн рублей.
Обновлено в 06:28
Политика
Госкомпании Китая прекратили закупки американской сельхозпродукции
Китайские государственные компании полностью прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции.
Обновлено вчера в 06:37
Общество
Вода из Амура подтопила 330 дачных участков под Хабаровском
Обновлено в 21:21
Кино
Создатели «Оно-2» омолодили юных актёров для продолжения фильма
Ребят омолодили посредством компьютерной графики. Взросление актёров не стало неожиданностью для съёмочной группы.
Обновлено в 21:45
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Общество
Алтайские школы перейдут на шестидневку из-за второго иностранного языка
Второй иностранный язык станет обязательным в алтайских школах с 1 сентября Из-за этого часть школ будут вынуждены перейти на 6-дневную учебную неделю 3628 39 Так, второй иностранный язык появится в пятых, седьмых, восьмых, девятых классах, а также шестых классах в 133 школах, которые в прошлом году ввели язык в пятых классах в рамках пилотного проекта.
Обновлено в 19:01
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не употреблять дыню на голодный желудок
«Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, потому что вы рискуете получить расстройство желудка», — добавили в ведомстве.
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Здоровье
Названы девять причин отказаться от потребления соли
По словам терапевта-диетолога Александры Белодедовой, меньшее потребление соли улучшает как внешний вид человека, так и его состояние здоровья.
Обновлено в 17:59
Энергетика
Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 году
Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель.
Обновлено в 16:00
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Футбол
«Монако» подписал защитника «Монпелье»
"Монако" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с защитником "Монпелье" Рубеном Агиларом.
Обновлено в 12:09
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
СКР возбудил дело по факту взрывов на складе боеприпасов под Ачинском
Военный отдел Следственного комитета России по Красноярскому гарнизону возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека), говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 08:52
Космос
Повторяющиеся потоки горячего ветра найдены близко к черной дыре
Уже известно о нескольких десятках двойных систем черных дыр в нашей Галактике, которые имеют массу в диапазоне 5-15 солнечных масс, а единственная черная дыра составляет около 4 миллионов солнечных масс.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Гаджеты
Apple отдаст специальные iPhone и iMac хакерам для поиска уязвимостей
По данным издания, на этой неделе купертиновцы планируют объявить о том, что собираются отдать хакерам специальные версии iPhone и iMac, в которых будет проще найти уязвимости.
Обновлено в 16:15
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
Обновлено в 21:43
Политика
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено в 20:11