Футбол

СМИ: Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул клубRT на русском 17:59

Глава селекционной службы московского футбольного клуба «Спартак» Александр Аверьянов покинул свою должность. Как сообщает «Чемпионат», помимо Авериянова свои посты покинули большинство работников селекционного отдела красно-белых.
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«Спартак» расстался с главой селекционной службы Аверьяновым

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» расстался с главой селекционной службы клуба Александром Аверьяновым. Помимо Аверьянова посты покинуло большинство представителей селекционного отдела «Спартака».
Чемпионат16:51

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Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул команду

Sport24.ru17:58

Глава селекционной службы «Спартака» покинул команду

Матч ТВ19:55

«Спартак» уволил главу скаутской службы Аверьянова. Он работал в клубе с 2007 года

Sports.ru16:50

«Спартак» остался без главы селекционной службы

Sport.ru17:29

Аверьянов покинул «Спартак» после 12 лет в клубе

Советский спорт17:04

СМИ: Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул клуб

RT на русском17:59

«Спартак» расстался с главой селекционной службы

Чемпионат17:00
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:15, Вашингтон
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Доля россиян, имеющих непогашенные кредиты, к июлю 2019 года снизилась до 51% после 2 лет «кредитного бума», сообщает издание РБК со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
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По словам советника по вопросам национальной безопасности президента США Джона Болтона, власти страны приняли решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за действий Китая.
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Американский режиссер Квентин Тарантино побывал вместе с министром культуры России Владимиром Мединским на экскурсии в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль».
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Южная Корея может ввести ограничения на поездки в Японию

Власти Южной Кореи рассматривают возможность введения ограничений на поездки своих граждан в Японию, сообщил телеканал KBS.
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Кто на самом деле уничтожил группу морпехов ВСУ на Донбассе

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Американская ракета-носитель Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.
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Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер

ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:06
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
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Жена Никиты Белых подала на развод

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Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

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Volkswagen Touareg для России оснастили новыми опциями

Немецкий автопроизводитель Volkswagen расширил набор стандартного и опционального оборудования премиального внедорожника Touareg 2020 модельного года, стоимость которого в РФ начинается от 3,5 млн рублей.
Обновлено в 06:28
Политика

Госкомпании Китая прекратили закупки американской сельхозпродукции

Китайские государственные компании полностью прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции.
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Общество

Вода из Амура подтопила 330 дачных участков под Хабаровском

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Создатели «Оно-2» омолодили юных актёров для продолжения фильма

Ребят омолодили посредством компьютерной графики. Взросление актёров не стало неожиданностью для съёмочной группы.
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На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
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Общество

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Второй иностранный язык станет обязательным в алтайских школах с 1 сентября Из-за этого часть школ будут вынуждены перейти на 6-дневную учебную неделю 3628 39 Так, второй иностранный язык появится в пятых, седьмых, восьмых, девятых классах, а также шестых классах в 133 школах, которые в прошлом году ввели язык в пятых классах в рамках пилотного проекта.
Обновлено в 19:01
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не употреблять дыню на голодный желудок

«Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, потому что вы рискуете получить расстройство желудка», — добавили в ведомстве.
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Здоровье

Названы девять причин отказаться от потребления соли

По словам терапевта-диетолога Александры Белодедовой, меньшее потребление соли улучшает как внешний вид человека, так и его состояние здоровья.
Обновлено в 17:59
Энергетика

Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 году

Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель.
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В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек

В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Футбол

«Монако» подписал защитника «Монпелье»

"Монако" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с защитником "Монпелье" Рубеном Агиларом.
Обновлено в 12:09
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Происшествия

СКР возбудил дело по факту взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

Военный отдел Следственного комитета России по Красноярскому гарнизону возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека), говорится в сообщении ведомства.
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Повторяющиеся потоки горячего ветра найдены близко к черной дыре

Уже известно о нескольких десятках двойных систем черных дыр в нашей Галактике, которые имеют массу в диапазоне 5-15 солнечных масс, а единственная черная дыра составляет около 4 миллионов солнечных масс.
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Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
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Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
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Apple отдаст специальные iPhone и iMac хакерам для поиска уязвимостей

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Посол США в России Хантсман подал в отставку

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Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке

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Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей

Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
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