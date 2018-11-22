Общество
СМИ Германии рассказали о «борщевичном бедствии» в России
СМИ Германии рассказали о «борщевичном бедствии» в РоссииГазета.Ru02:07
Борщевик, ранее распространенный только на территориях Кавказа, теперь захватил среднюю полосу России и стал настоящим стихийным бедствием. Об этом пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung. По данным издания, в общей сложности борщевик занимает территорию площадью более миллиона гектаров.
Газета.Ru02:07
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Здоровье
В ГИБДД планируют приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам
В ГИБДД намерены приравнять эффект от употребления ряда лекарств к алкогольному и наркотическому опьянению.
Обновлено в 02:24
Общество
Роскачество провело исследование туалетной бумаги
Для участия в исследовании Роскачество закупило туалетную бумагу одного, двух, трех и четырех слоев 30 наиболее востребованных среди потребителей марок и проверили их по 64 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:24
Общество
ВЦИОМ: более 80% россиян считают себя счастливыми
Большинство россиян (84%) чувствуют себя счастливыми людьми и называют причиной счастья семью, хорошее здоровье и работу.
Обновлено в 02:25
Общество
Срок выдачи загранпаспортов в России могут сократить на месяц
Срок выдачи загранпаспортов по месту пребывания, а не прописки, могут сократить в России с четырёх до трёх месяцев, сообщает kp.ru со ссылкой на текст соответствующего указа Министерства внутренних дел.
Обновлено в 02:17
Погода
Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за похолодания в США
Президент США Дональд Трамп усомнился в феномене глобального потепления из-за грядущего похолодания в США.
Обновлено в 02:23
Здоровье
Роспотребнадзор изъял 15 тонн опасных кондитерских изделий
За девять месяцев 2018 года Роспотребнадзор исследовано более 7 тыс. образцов кондитерских изделий.
Обновлено в 02:09
Общество
Dolce & Gabbana отменил шоу в Китае из-за обвинений в расизме
Итальянский дом моды Dolce & Gabbana отменил запланированное на среду шоу в Шанхае из-за скандальной рекламы, которую в Китае сочли расистской, пишет в среду CNN.
Обновлено в 02:23
Общество
SSJ100 мало летает из-за дефектов двигателя
SSJ100 поставляются авиакомпаниям с 2011 г. Но до сих пор они очень мало летают.
Обновлено в 02:24
Погода
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра
Гидрометцентр объявил на 21-22 ноября «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.
Обновлено в 01:20
Общество
Милонов попросил главу МВД проверить деятельность рэпера Элджея
Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева проверить деятельность российского рэпера Элджея.
Обновлено в 02:16
Общество
Для депутатов перед Новым годом составят методичку по подаркам
В Госдуме до конца года подготовят рекомендации о том, какие подарки можно получать депутатам, чтобы не было оснований обвинить их в коррупции.
Обновлено в 02:18
Общество
Роскомнадзор заблокировал более 330 интернет-сообществ зацеперов
С сентября 2016 года Роскомнадзору удалось заблокировать более 330 интернет-сообществ зацеперов.
Обновлено в 02:20
Транспорт
«Дочка» РЖД хочет продавать билеты на поезда за год
Гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов в интервью «Ведомостям» сказал, что компания изучает возможность продавать билеты на поезда за год вперед.
Обновлено в 02:21
Транспорт
Ремонт 350 лестниц провели в переходах московского метро за пять лет
Обновлено в 02:16
Общество
Названы худшие говяжьи котлеты
В рамках исследования были проверены котлеты под брендами «Ложкаревъ», «Черный бык», «Морозко», МЛМ, «Мираторг», «Каждый день» и «Крутим-лепим».
Обновлено в 02:25