Общество

В России прокомментировали заявления СМИ о «борщевичном бедствии»
Российская газета
04:51

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал приблизительной оценку немецкого издания Süddeutsche Zeitung. Он напомнил, что ядовитые виды борщевика завезли из-за рубежа, чтобы сделать его кормовой культурой, однако от этого плана отказались.
Российская газета04:51

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