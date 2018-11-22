Общество
СМИ Германии рассказали о «борщевичном бедствии» в России
СМИ Германии рассказали о «борщевичном бедствии» в РоссииГазета.Ru02:07
Борщевик, ранее распространенный только на территориях Кавказа, теперь захватил среднюю полосу России и стал настоящим стихийным бедствием. Об этом пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung. По данным издания, в общей сложности борщевик занимает территорию площадью более миллиона гектаров.
Газета.Ru02:07
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Общество
ГИБДД и Минздрав хотят наказывать за употребление димедрола за рулем
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В Роспотребнадзоре рассказали о том, как не стать жертвой недобросовестных продавцов на распродажах «черной пятницы».
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ВЦИОМ: Более 80 процентов россиян считают себя счастливыми
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Милонов попросил главу МВД проверить деятельность рэпера Элджея
Обновлено в 05:32
Общество
Роскомнадзор объяснил претензии к Дудю из-за ненормативной лексики
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Роскачество провело исследование туалетной бумаги
Для участия в исследовании Роскачество закупило туалетную бумагу одного, двух, трех и четырех слоев 30 наиболее востребованных среди потребителей марок и проверили их по 64 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 05:11
Общество
Pussy Riot обжаловали в ЕСПЧ аресты за акцию в финале ЧМ-2018
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Синоптики пообещали москвичам морозы до -12 градусов
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Общество
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Обновлено в 05:34
Общество
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Общество
В Омске проверят школу, где дети выжимали грязные тряпки в чай
Прокуратура организовала проверку соблюдения санитарных норм после размещенного в интернете видеоролика, на котором старшеклассники одной из школ в Омской области выжимают грязные тряпки в кружки с чаем в школьной столовой.
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Общество
Предпенсионеры смогут рассчитывать на алименты
Предлагается сохранить право нетрудоспособных женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение алиментов.
Обновлено в 05:35
Погода
Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за похолодания в США
Президент США Дональд Трамп усомнился в феномене глобального потепления из-за грядущего похолодания в США.
Обновлено в 05:00
Общество
Роспотребнадзор изъял 15 тонн опасных кондитерских изделий
За девять месяцев 2018 года Роспотребнадзор исследовано более 7 тыс. образцов кондитерских изделий.
Обновлено в 05:10
Общество
Контрольно-счетная палата проверит стадион «Санкт-Петербург»
Обновлено в 05:27