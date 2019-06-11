Армия и оружие
СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»Дни24 вчера в 11:24
СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.
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Китайские СМИ рассказали про опасность электромагнитного оружия России для авианосцев США
ПолитРоссиявчера в 12:22
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Знаменитая киберспортсменка погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Происшествия
Znak.com нашел понятых из дела Голунова
Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района
Обновлено 10 июня в 12:28
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
Алексей Навальный задержан в Москве
Обновлено в 06:22
Здоровье
В Уганде зафиксирован первый случай смерти от вируса Эболы
В больнице Уганды от вируса Эболы скончался пятилетний мальчик. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Елена Корикова показала фигуру в бикини
Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено в 11:23
Кино
Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления
Вечером 5 июня продюсер Бари Алибасов поступил в реанимацию после того, как перепутал йогурт с жидкость «Крот» и выпил средство для очистки труб.
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира
По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.
Обновлено в 11:26
Гаджеты
Флагманские смартфоны Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro представят 12 июня
Компания Xiaomi в конце прошлого месяца анонсировала флагманскую серию смартфонов Redmi K20 в Китае.
Обновлено 09 июня в 16:27
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.
Обновлено в 09:44
Общество
В китайском Ухане стартовала Всемирная выставка филателистов FIP 2019
Обновлено вчера в 22:40
Футбол
Джеймс подписал пятилетний контракт с «МЮ»
Полузащитник Дэниэл Джеймс стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба. Его контракт рассчитан на пять лет.
Обновлено в 10:52
Общество
Бэнкси показал новое граффити в лондонском аэропорту Хитроу
Британский андерграундный художник стрит-арта Бэнкси показал свое новое граффити в международном аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 02:07
Политика
Гройсман поручил закупать уголь украинских шахт из-за долгов горнякам
«Во время встречи премьер-министр дал поручение министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, а также руководству Фонда госимущества разблокировать закупки и сделать уголь государственных шахт приоритетным для государственных энергокомпаний», — говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 10:35
Игры
Раскрыты детали игры Cyberpunk 2077
Обновлено в 00:59
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Армия и оружие
Пистолет «Удав» поступил на вооружение российской армии
РИА Новости со ссылкой на гендиректора ЦНИИТОЧМАШ (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения) Альберта Бакова сообщает об отправке первой партии новых пистолетов «Удав» в воинские части.
Обновлено в 05:40
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Общество
В финале детского «Голоса» победили боты
Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Юрий Соломин: Мы с женой Ольгой прожили вместе 62 года
Обновлено вчера в 18:01