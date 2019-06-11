Армия и оружие

СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»Дни24 вчера в 11:24

СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.
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Stern назвал «оружием конца света» новую противоракету России ПРС-1М

Известия11:26

В Германии назвали российскую ракету \"оружием конца света\"

ГЛАС.RUвчера в 14:11

Stern назвал новую ракету России «оружием конца света»

Газета.Ru04:41

Западные СМИ назвали новую ракету России «оружием конца света»

Московский Комсомолец09:34

СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»

Дни24вчера в 11:24

Китайские СМИ рассказали про опасность электромагнитного оружия России для авианосцев США

ПолитРоссиявчера в 12:22

Пуски ракет «Буревестник» оказались «фэйком»? Видео

Avia.proвчера в 10:31
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Политика

Участников незаконного митинга в Москве сравнили с предателями родины

Обновлено в 10:47
Происшествия

В Севастополе спасение унесенного потоком воды ребенка попало на видео

Обновлено в 10:19
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Знаменитая киберспортсменка погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Происшествия

Znak.com нашел понятых из дела Голунова

Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия

Вратарь сборной России Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

Обновлено в 10:58
Происшествия

Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района

Обновлено 10 июня в 12:28
Происшествия

Дочь Пескова заметили во время несанкционированной акции в Москве

Обновлено в 10:58
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия

Алексей Навальный задержан в Москве

Обновлено в 06:22
Здоровье

В Уганде зафиксирован первый случай смерти от вируса Эболы

В больнице Уганды от вируса Эболы скончался пятилетний мальчик. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес

Елена Корикова показала фигуру в бикини

Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено в 11:23
Кино

Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»

Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления

Вечером 5 июня продюсер Бари Алибасов поступил в реанимацию после того, как перепутал йогурт с жидкость «Крот» и выпил средство для очистки труб.
Обновлено вчера в 13:17
Политика

Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира

По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.
Обновлено в 11:26
Гаджеты

Флагманские смартфоны Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro представят 12 июня

Компания Xiaomi в конце прошлого месяца анонсировала флагманскую серию смартфонов Redmi K20 в Китае.
Обновлено 09 июня в 16:27
Политика

Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.
Обновлено в 09:44
Общество

В китайском Ухане стартовала Всемирная выставка филателистов FIP 2019

Обновлено вчера в 22:40
Футбол

Джеймс подписал пятилетний контракт с «МЮ»

Полузащитник Дэниэл Джеймс стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба. Его контракт рассчитан на пять лет.
Обновлено в 10:52
Общество

Бэнкси показал новое граффити в лондонском аэропорту Хитроу

Британский андерграундный художник стрит-арта Бэнкси показал свое новое граффити в международном аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 02:07
Политика

Гройсман поручил закупать уголь украинских шахт из-за долгов горнякам

«Во время встречи премьер-министр дал поручение министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, а также руководству Фонда госимущества разблокировать закупки и сделать уголь государственных шахт приоритетным для государственных энергокомпаний», — говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 10:35
Игры

Раскрыты детали игры Cyberpunk 2077

Обновлено в 00:59
Футбол

Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру

Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

Обновлено в 08:39
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Армия и оружие

Пистолет «Удав» поступил на вооружение российской армии

РИА Новости со ссылкой на гендиректора ЦНИИТОЧМАШ (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения) Альберта Бакова сообщает об отправке первой партии новых пистолетов «Удав» в воинские части.
Обновлено в 05:40
Авто

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Общество

В финале детского «Голоса» победили боты

Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес

Юрий Соломин: Мы с женой Ольгой прожили вместе 62 года

Обновлено вчера в 18:01
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