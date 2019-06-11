Армия и оружие
СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»Дни24 вчера в 11:24
СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.
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Китайские СМИ рассказали про опасность электромагнитного оружия России для авианосцев США
ПолитРоссиявчера в 12:22
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Армия и оружие
Украинские силовики сообщили о приближении к Донецку
Обновлено в 12:55
Игры
The Witcher 3 выйдет на Nintendo Switch
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
Чеченского бойца Халидова арестовали в Польше
Польский боец российского происхождения Мамед Халидов арестован по подозрению в легализации краденных автомобилей.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 09:30
Общество
В финале детского «Голоса» победили боты
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
СМИ заметили дочь Пескова на акции в поддержку Голунова
Обновлено в 11:55
Политика
Трамп подтвердил встречу с Путиным на G20
Обновлено в 13:01
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Политика
Путину рассказали о ходе раскопок в Московском Кремле
Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о ходе археологических раскопок в Кремле.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Полиция начала отпускать задержанных на акции в центре Москвы
Журналистов и других задержанных участников несанкционированной акции в защиту Ивана Голунова начали отпускать из отделов внутренних дел Москвы.
Обновлено в 08:58
Политика
МИД Молдавии отзывает посла в США
Новый глава МИД Молдавии Николай Попеску отозвал посла в США Кристину Балан.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Сторонники ПЦУ захватили церковный дом УПЦ
Сторонники "новой украинской церкви" (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода УПЦ в селе Погребы Броварского района Киевской области.
Обновлено в 13:15
Политика
Политолог оценил предложение советника Зеленского о закупке газа из РФ
Политолог Сергей Марков прокомментировал предложенную представителем президента Украины Владимира Зеленского Андреем Герусом новую систему закупки газа у России.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Политика
Опрос показал снижение рейтинга партии Зеленского
Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" показали снижение поддержки партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" на 0,7%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:39
Здоровье
Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Политика
Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на ношение военной формы СССР
Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить военную форму СССР и нацистской Германии.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Самарской области у железнодорожной станции загорелся лес
В Самарской области около железнодорожной станции Курумоч загорелся лес на площади 5 га. На место происшествия направлен пожарный поезд.
Обновлено в 11:19
Гаджеты
Samsung улучшила камеру Galaxy S9 спустя год после выхода
Samsung представила июньское обновление фирменной оболочки One UI для Galaxy S9.
Обновлено в 13:06
Политика
Спикер рады подписал закон об импичменте президенту Украины
«Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» и передал его на подпись президенту», — написал Парубий.
Обновлено в 12:46
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Здоровье
Отпуск с вирусом. Какие инфекции подстерегают туристов за границей
Жёлтая лихорадка Самой опасной для туристов инфекцией считается жёлтая лихорадка.
Обновлено 10 июня в 04:07
Кино
Валерия Гай Германика привезла на «Кинотавр» свой новый фильм
Режиссер Валерия Гай Германика представила во вторник свой фильм "Мысленный волк" в основном конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Луценко отказался покинуть пост по требованию Зеленского
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:43
Политика
Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море
Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.
Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Екатерина Климова сделала новую татуировку на ноге
У самой 41-летней актрисы есть татуировка на бедре и правой ноге в виде летящих бабочек.
Обновлено в 09:12