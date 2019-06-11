Армия и оружие

СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»Дни24 вчера в 11:24

СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.
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Stern назвал «оружием конца света» новую противоракету России ПРС-1М

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ПолитРоссиявчера в 12:22

Stern назвал новую ракету России «оружием конца света»

Газета.Ru04:41
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
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Польский боец российского происхождения Мамед Халидов арестован по подозрению в легализации краденных автомобилей.
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Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева

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Новый глава МИД Молдавии Николай Попеску отозвал посла в США Кристину Балан.
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Сторонники "новой украинской церкви" (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода УПЦ в селе Погребы Броварского района Киевской области.
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Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
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Опрос показал снижение рейтинга партии Зеленского

Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" показали снижение поддержки партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" на 0,7%. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
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Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на ношение военной формы СССР

Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить военную форму СССР и нацистской Германии.
Обновлено в 11:54
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В Самарской области у железнодорожной станции загорелся лес

В Самарской области около железнодорожной станции Курумоч загорелся лес на площади 5 га. На место происшествия направлен пожарный поезд.
Обновлено в 11:19
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Samsung представила июньское обновление фирменной оболочки One UI для Galaxy S9.
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«Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» и передал его на подпись президенту», — написал Парубий.
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МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.
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У самой 41-летней актрисы есть татуировка на бедре и правой ноге в виде летящих бабочек.
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