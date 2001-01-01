Футбол

СМИ: Ерёменко покинет «Спартак» зимой
RT на русском
14:57

Полузащитник московского «Спартака» Роман Ерёменко покинет команду в зимнее трансферное окно. По информации «Чемпионата», руководство красно-белых не намерено продлевать контракт с 31-летним финном.
RT на русском14:57

Подробнее о событии

СМИ: Ерёменко покинет «Спартак» зимой

RT на русском14:57

СМИ: Еременко покинет «Спартак» этой зимой

Советский спорт13:23

СМИ: Еременко покинет «Спартак» зимой

Матч ТВ13:20

СМИ: Еременко покинет «Спартак» зимой

Sportbox.RU13:20

Источник: Еременко уйдет из «Спартака» зимой

Soccer.ru13:13

Роман Ерёменко близок к уходу из «Спартака»

Чемпионат13:02

«Чемпионат»: «Спартак» не будет продлевать контракт с Еременко. Роман покинет клуб зимой

Sports.ru13:12
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
Футбол

Черчесов признан тренером года по версии Минспорта РФ

Обновлено в 14:25
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«Болонья» обыграла «Кротоне» в Кубке Италии и вышла на «Ювентус»

"Болонья" выиграла у "Кротоне" (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Италии.
Обновлено в 14:51
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«Монако» без Головина победил «Амьен»

«Монако» одержал победу над «Амьеном» в матче 16-го тура чемпионата Франции.
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Лука Модрич: «Обменял бы „Золотой мяч“ на победу на чемпионате мира»

Полузащитник сборной Хорватии и «Реала» Лука Модрич признался, что предпочел бы выиграть чемпионат мира, а не получить «Золотой мяч».
Обновлено в 10:26
Футбол

РФС принял решение о введении VAR в РПЛ

Сегодня на заседании общего собрания РПЛ руководители клубов единогласно поддержали внедрение VAR.
Обновлено в 14:32
Футбол

Роналду и Месси посетят ответный финал Кубка Либертадорес в Мадриде

Обновлено в 13:01
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Адвокат надеется, что 5 декабря суд освободит Мамаева из-под стражи

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Футбол

Валенсия — Эбро 1:0 (2-й тайм)

Обновлено в 13:31
Футбол

Матч «Тулуза» — «Лион» перенесен из-за беспорядков во Франции

Матч 17-го тура чемпионата Франции «Тулуза» — «Лион» перенесен из-за протестных движений в стране.
Обновлено в 11:36
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«Реал» нацелился на Маноласа и Икарди

Мадридский «Реал» проявляет интерес к греческому защитнику «Ромы» Костасу Маноласу и аргентинскому нападающему «Интера» Мауро Икарди.
Обновлено в 14:18
Футбол

Эванс Кангва: «Игра с „Зенитом“ была принципиальная для меня»

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва, оформивший дубль в матче с «Зенитом» (2:4), отметил принципиальность прошедшей встречи.
Обновлено в 10:18
Футбол

Матюнин рассудит «Зенит» и «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ

Обновлено в 14:03
Футбол

Влашич третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в составе ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком команды в ноябре.
Обновлено в 09:12
Футбол

УЕФА перенёс матч Лиги чемпионов «Шахтёр» – «Лион» из Харькова в Киев

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтёром" и "Лионом" из Харькова в Киев.
Обновлено в 15:03
Футбол

Главный тренер сборной Литвы Янкаускас покинул свой пост

Пресс-служба Федерации футбола Литвы сообщает о том, что главный тренер национальной команды Эдгарас Янкаускас покинул свой пост.
Обновлено в 11:21
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Роман Алексеевич Ерёменко
Финский футболист
Финский футболист русского происхождения, атакующий полузащитник московского «Спартака». Выступал в сборной Финляндии.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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