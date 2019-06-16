Футбол

СМИ: «Эвертон» ждёт предложения «Ньюкасла» по ВлашичуRT на русском 04:59

Английский футбольный клуб «Эвертон» ждёт предложения от «Ньюкасл Юнайтед» по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича.
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«Эвертон» готов продать Влашича ЦСКА, но хочет дождаться всех предложений

Советский спорт06:56

«Эвертон» желает продать Влашича в «Ньюкасл»

Sport.ru07:30

«Эвертон» ждёт предложения по Влашичу от «Ньюкасла»

Чемпионат04:55

«Эвертон» готов продать Влашича ЦСКА

Газета.Ru06:02

СМИ: «Эвертон» ждет предложения по Влашичу от «Ньюкасла»

Матч ТВ05:56

«Эвертон» готов продать Влашича ЦСКА, но ждет предложения «Ньюкасла»

Sport24.ru04:06

СМИ: «Эвертон» продаст Влашича ЦСКА, если не получит предложение от «Ньюкасла»

Спорт-Экспресс04:35
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В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов

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Умер первый в истории вратарь сборной Казахстана

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