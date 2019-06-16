Футбол
СМИ: «Эвертон» ждёт предложения «Ньюкасла» по ВлашичуRT на русском 04:59
Английский футбольный клуб «Эвертон» ждёт предложения от «Ньюкасл Юнайтед» по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:34, Вашингтон
Гаджеты
Самоуничтожение человечества: смартфоны вызывают слепоту, рак и аутизм
Длительное использование смартфонов у некоторой части пользователей может вызвать проблемы со зрением, вплоть до полной слепоты.
Обновлено в 07:38
Политика
Песков объяснил позицию Путина по Зеленскому
Владимир Путин занял в отношении нового украинского президента Владимира Зеленского выжидательную позицию, поскольку пока не ясно, каким будет подход нового украинского лидера к основным вопросам повестки дня, в частности, непонятно, сохранит ли Украина недружественное отношение к России.
Обновлено в 08:08
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Наука
Ученые выяснили, почему средиземноморская диета полезна для здоровья
За последние несколько лет медики обнаружили сразу несколько положительных качеств средиземноморской диеты, которые могут объяснять, почему жители некоторых регионов Италии и ряда других стран южной Европы являются рекордсменами по продолжительности жизни.
Обновлено 13 июня в 09:01
Автоспорт
Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане
После девяти часов гонки по-прежнему лидирует экипаж «Тойоты», пилотируемый Майком Конвеем, Камуи Кобаяси и Хосе-Марией Лопесом.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
Освобожденного Голунова допросили в МВД как свидетеля
Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов в качестве свидетеля дал показания следствию МВД.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Крыму погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 06:00
Происшествия
Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих
В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Музыка
Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:14
Хоккей
Умер первый в истории вратарь сборной Казахстана
Шиляев стал первым вратарем в истории сборной этой страны. Выступал за карагандинский "Автомобилист" и "Строитель" с 1980 по 1994 годы.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Заведено дело о поджоге жилого дома около пензенской Чемодановки
Полиция завела уголовное дело о поджоге жилого дома в пензенском селе Лопатки, которое находится рядом с Чемодановкой, сообщает ГУ МВД по региону.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Успенская похвасталась стройной фигурой в обтягивающих джинсах
Ракурс сделанного снимка очень выгодно подчеркивает и стройные ноги, и подтянутый живот.
Обновлено вчера в 17:04
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды
Обновлено в 08:07
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Мантуров прокомментировал отчет МАК по авиакатастрофе SSJ 100
Обновлено 14 июня в 12:44
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Здоровье
В Домбаровском районе выявили сайты, торгующие «липой»
Мониторинг выявил восемь страничек, которые занимались противоправной деятельностью.
Обновлено в 07:07
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве
В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 07:16
Общество
Ученые рассказали правду об активированном угле
Эксперты из Королевского колледжа Лондона рассказали, что добавление активированного угля в зубную пасту может быть небезопасным.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
Обновлено в 03:11
Единоборства
Майрис Бриедис: Сожалею, что ударил Гловацки локтем
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено вчера в 14:21
Футбол
Одним из цветов мяча АПЛ станет розовый. Фанаты негодуют
На фотографии, размещенной в Твиттере SkySport, видно, что одним из цветов мяча будет розовый.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска
Жителей Киселевска (Кемеровская область), которые жаловались на частые подземные возгорания, переселят, заявил губернатор региона Сергей Цивилев.
Обновлено вчера в 12:22