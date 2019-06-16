Футбол

СМИ: «Эвертон» ждёт предложения «Ньюкасла» по ВлашичуRT на русском 04:59

Английский футбольный клуб «Эвертон» ждёт предложения от «Ньюкасл Юнайтед» по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича.
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«Эвертон» готов продать Влашича ЦСКА, но хочет дождаться всех предложений

Советский спорт06:56

«Эвертон» готов продать Влашича ЦСКА, но ждет предложения «Ньюкасла»

Sport24.ru04:06

СМИ: «Эвертон» продаст Влашича ЦСКА, если не получит предложение от «Ньюкасла»

Спорт-Экспресс04:35

СМИ: «Эвертон» ждет предложения по Влашичу от «Ньюкасла»

Матч ТВ05:56

ЦСКА получил конкурента в борьбе за Влашича

Спорт день за днем05:48

«Эвертон» ждёт предложения по Влашичу от «Ньюкасла»

Чемпионат04:55

«Эвертон» готов продать Влашича ЦСКА

Газета.Ru06:02
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Происшествия

Цыгане начали покидать Пензенскую область после драки и убийства в Чемодановке

Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Новейший бронеавтомобиль «Тигр Next» впервые попал на видео

На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» ООО «Военно-промышленная компания» впервые представит Бронеавтомобиль «Тигр Next» АМН-2.
Обновлено 14 июня в 07:56
Происшествия

Под Саратовом сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих

Полиция в городе Балаково Саратовской области начала проверку после нападения сбежавшей из вольера цирковой медведицы на двух прохожих, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 06:44
Футбол

Погба публично объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба объявил об уходе из клуба.
Обновлено в 06:08
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым

Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Общество

Сын Бари Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено вчера в 04:46
Происшествия

Нерадивый прихожанин утонул у храма в Ивангороде

Изгнанный из ивангородского храма прихожанин утонул рядом с церковью.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба» обнаружили на Украине

Обновлено вчера в 15:20
Общество

Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»

Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено вчера в 11:24
Авто

Редкий Mercedes-Benz 560SEC Widebody 1990 года выставили на продажу

В сети появилась в продажу уникальная немецкая модель Mercedes-Benz 560SEC Widebody, разработкой которой занимались специалисты ателье AMG.
Обновлено в 03:42
Хоккей

«Сент-Луис» провел чемпионский парад

По случаю победы в Кубке Стэнли в Сент-Луисе прошел чемпионский парад.
Обновлено в 04:50
Общество

В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова

Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции рассказала РИА Новости, что власти Москвы согласовали проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня с 13.00 до 15.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео

Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22
Наука

Почти 400 методов лечения и медикаментов признали неэффективными

Авторы обнаружили почти 400 аннулирований ранее заявленных открытий или новинок как основанных на недостаточных доказательствах.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

В Махачкале прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста Гаджиева

В Махачкале у здания Советского районного суда прошли одиночные пикеты в поддержку редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Общество

Астролог Цагарели с прогнозом на 17 - 23 июня: опасность повсюду

Количество травм, аварий, агрессии, депрессии усиливается и умножается, люди могут допускать разного рода ошибки.
Обновлено в 05:22
Спорт

Футболист Дмитрий Булыкин выдвинулся в Мосгордуму

Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил о намерении участвовать в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 04:31
Технологии

Самый большой самолет в мире выставлен на продажу за $400 млн

Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunch, ставший самым большим воздушным судном в мире, планируют продать за $400 млн, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 18:12
Общество

Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида

Обновлено вчера в 23:49
Технологии

Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети

Обновлено вчера в 12:13
Шоу-бизнес

Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
Общество

Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня

Обновлено в 05:37
Футбол

Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

Обновлено в 02:40
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске

Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
Политика

Климкин оценил утверждение Санду в качестве премьера Молдавии

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал утверждение Майи Санду в качестве премьер-министра Молдавии.
Обновлено в 06:09
Спорт

Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек

15 июня в спортивном комплексе ЦСКА прошел организованный столичными властями турнир Moscow Cyber Cup по игре FIFA 19.
Обновлено в 05:54
Музыка

Умер участник группы «Машина Времени»

Остроумов был сессионным участником «Машины Времени» и постоянным барабанщиком в сайд-проекте группы «Оркестр креольского танго».
Обновлено в 06:26
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами

Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено 14 июня в 14:42
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Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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Ньюкасл Юнайтед
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
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