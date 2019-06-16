СМИ: «Эвертон» ждёт предложения «Ньюкасла» по ВлашичуRT на русском 04:59

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Происшествия Под Саратовом сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих Полиция в городе Балаково Саратовской области начала проверку после нападения сбежавшей из вольера цирковой медведицы на двух прохожих, сообщает областной главк МВД.

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Спорт Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек 15 июня в спортивном комплексе ЦСКА прошел организованный столичными властями турнир Moscow Cyber Cup по игре FIFA 19.