Футбол
СМИ: «Эвертон» ждёт предложения «Ньюкасла» по ВлашичуRT на русском 04:59
Английский футбольный клуб «Эвертон» ждёт предложения от «Ньюкасл Юнайтед» по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:58, Вашингтон
Происшествия
Цыгане начали покидать Пензенскую область после драки и убийства в Чемодановке
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Новейший бронеавтомобиль «Тигр Next» впервые попал на видео
На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» ООО «Военно-промышленная компания» впервые представит Бронеавтомобиль «Тигр Next» АМН-2.
Обновлено 14 июня в 07:56
Происшествия
Под Саратовом сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих
Полиция в городе Балаково Саратовской области начала проверку после нападения сбежавшей из вольера цирковой медведицы на двух прохожих, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 06:44
Футбол
Погба публично объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба объявил об уходе из клуба.
Обновлено в 06:08
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Сын Бари Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия
Нерадивый прихожанин утонул у храма в Ивангороде
Изгнанный из ивангородского храма прихожанин утонул рядом с церковью.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба» обнаружили на Украине
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»
Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено вчера в 11:24
Авто
Редкий Mercedes-Benz 560SEC Widebody 1990 года выставили на продажу
В сети появилась в продажу уникальная немецкая модель Mercedes-Benz 560SEC Widebody, разработкой которой занимались специалисты ателье AMG.
Обновлено в 03:42
Хоккей
«Сент-Луис» провел чемпионский парад
По случаю победы в Кубке Стэнли в Сент-Луисе прошел чемпионский парад.
Обновлено в 04:50
Общество
В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова
Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции рассказала РИА Новости, что власти Москвы согласовали проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня с 13.00 до 15.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео
Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22
Наука
Почти 400 методов лечения и медикаментов признали неэффективными
Авторы обнаружили почти 400 аннулирований ранее заявленных открытий или новинок как основанных на недостаточных доказательствах.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
В Махачкале прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста Гаджиева
В Махачкале у здания Советского районного суда прошли одиночные пикеты в поддержку редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Общество
Астролог Цагарели с прогнозом на 17 - 23 июня: опасность повсюду
Количество травм, аварий, агрессии, депрессии усиливается и умножается, люди могут допускать разного рода ошибки.
Обновлено в 05:22
Спорт
Футболист Дмитрий Булыкин выдвинулся в Мосгордуму
Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил о намерении участвовать в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 04:31
Технологии
Самый большой самолет в мире выставлен на продажу за $400 млн
Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunch, ставший самым большим воздушным судном в мире, планируют продать за $400 млн, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида
Обновлено вчера в 23:49
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске
Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды
Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
Политика
Климкин оценил утверждение Санду в качестве премьера Молдавии
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал утверждение Майи Санду в качестве премьер-министра Молдавии.
Обновлено в 06:09
Спорт
Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек
15 июня в спортивном комплексе ЦСКА прошел организованный столичными властями турнир Moscow Cyber Cup по игре FIFA 19.
Обновлено в 05:54
Музыка
Умер участник группы «Машина Времени»
Остроумов был сессионным участником «Машины Времени» и постоянным барабанщиком в сайд-проекте группы «Оркестр креольского танго».
Обновлено в 06:26
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами
Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено 14 июня в 14:42