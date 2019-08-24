Футбол
СМИ: сын Диего Симеоне отказался переходить в московское «Динамо»ТАСС 05:44
Сын главного тренера испанского "Атлетико" Диего Симеоне Джованни, выступающий в итальянской "Фиорентине", отказался от предложения по переходу в московское "Динамо". Об этом сообщает портал Todomercado со ссылкой на телеканал Sky Sports.
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