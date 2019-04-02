Футбол
СМИ: Дзагоев летом покинет ЦСКАГазета.Ru 01:53
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев покинет клуб в предстоящее трансферное окно, сообщает Sport Inside. По информации источника, хавбек уйдет от армейцев летом в статусе свободного агента. Руководство команды предложило спортсмену новый контракт, на условия которого он не согласился.
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