Футбол

СМИ: Дзагоев летом покинет ЦСКАГазета.Ru 01:53

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев покинет клуб в предстоящее трансферное окно, сообщает Sport Inside. По информации источника, хавбек уйдет от армейцев летом в статусе свободного агента. Руководство команды предложило спортсмену новый контракт, на условия которого он не согласился.
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Источник: Алан Дзагоев покинет ЦСКА

Спорт БИЗНЕС Online02:54

Источник: Дзагоев летом покинет ЦСКА

Спорт-Экспресс01:11

Дзагоев хочет уйти из ЦСКА

Soccer.ru02:09

СМИ: Дзагоев летом покинет ЦСКА

Газета.Ru01:53

СМИ: Дзагоев может уйти из ЦСКА летом

Нева Спорт01:47

Дзагоев может уйти из ЦСКА

Евро-футбол.ру01:45

ЦСКА может расстаться с Дзагоевым

News.ru02:19
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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