СМИ: Де Лигт не хочет договариваться с «Барселоной» о личном контракте до согласования трансфера с «Аяксом»Матч ТВ вчера в 03:47

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СМИ: Де Лигт не хочет договариваться с «Барселоной» о личном контракте до согласования трансфера с «Аяксом»

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