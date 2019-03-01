Футбол
СМИ: Де Лигт не хочет договариваться с «Барселоной» о личном контракте до согласования трансфера с «Аяксом»Матч ТВ вчера в 03:47
Де Лигт рассчитывает, что «Барселона» сначала согласует условия его трансфера с «Аяксом», а уже потом начнет с ним переговоры о личном контракте. В текущем сезоне де Лигт провел 25 матчей в чемпионате Нидерландов, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
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Де Лигт не будет согласовывать контракт с «Барселоной», пока каталонцы не договорятся с «Аяксом»
ProstoProSportвчера в 04:34
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