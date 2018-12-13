Футбол

СМИ: Европейские топ-клубы интересуются Фернандесом, Чаловым и Ахметовым
RT на русском
07:35

Футболистами московского ЦСКА Марио Фернандесом, Фёдором Чаловым и Ильзатом Ахметовым интересуются топ-клубы ведущих европейских чемпионатов.
RT на русском07:35
с чего всё началось

ЦСКА получил предложения по Фернандесу, Чалову и Ахметову

В подписании защитника Марио Фернандеса заинтересованы «Наполи», «Интер» и «Рома». Также существует интерес от неназванных клубов к полузащитнику Ильзату Ахметову и нападающему Федору Чалову. При этом отмечается, что из названных футболистов ЦСКА покинуть может только Марио Фернандес.
Sport24.ru05:24

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Советский спорт09:08

У ЦСКА нет предложений по Чалову

Спорт-Экспресс07:40

СМИ: ЦСКА получил предложения по Фернандесу, Чалову и Ахметову

Sportbox.RU07:18

СМИ: ЦСКА получил предложения по Фернандесу, Чалову и Ахметову

Матч ТВ07:18

Источник: ЦСКА получил предложения по Фернандесу, Чалову и Ахметову

Чемпионат06:46

Sport24: ЦСКА получил предложения по Фернандесу от «Наполи», «Интера» и «Ромы»

Sports.ru06:35

ЦСКА получил предложения по Фернандесу, Чалову и Ахметову

Sport24.ru05:24
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
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