Футбол
СМИ: Европейские топ-клубы интересуются Фернандесом, Чаловым и Ахметовым
СМИ: Европейские топ-клубы интересуются Фернандесом, Чаловым и АхметовымRT на русском07:35
Футболистами московского ЦСКА Марио Фернандесом, Фёдором Чаловым и Ильзатом Ахметовым интересуются топ-клубы ведущих европейских чемпионатов.
RT на русском07:35
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с чего всё началось
В подписании защитника Марио Фернандеса заинтересованы «Наполи», «Интер» и «Рома». Также существует интерес от неназванных клубов к полузащитнику Ильзату Ахметову и нападающему Федору Чалову. При этом отмечается, что из названных футболистов ЦСКА покинуть может только Марио Фернандес.Sport24.ru05:24
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