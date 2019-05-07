СМИ: ЦСКА может продать Фернандеса в «Зенит»RT на русском 04:37

Руководство московского ЦСКА рассматривает возможность продажи защитника сборной России Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит». Как передаёт «Чемпионат», московский ЦСКА рассмотрит вариант продажи защитника Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит» за €30 млн.

СМИ: ЦСКА может продать Фернандеса в «Зенит»

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