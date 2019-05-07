Футбол
СМИ: ЦСКА может продать Фернандеса в «Зенит»RT на русском 04:37
Руководство московского ЦСКА рассматривает возможность продажи защитника сборной России Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит». Как передаёт «Чемпионат», московский ЦСКА рассмотрит вариант продажи защитника Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит» за €30 млн.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Общество
Самый эмоциональный кот стал звездой соцсетей
Обновлено в 05:38
Футбол
Бакайоко оскорбил Гаттузо и отказался выходить на замену
Обновлено вчера в 21:55
Общество
Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева и назначил на эту должность замглавы департамента капремонта Александра Соловьева, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэра и правительства города.
Обновлено в 04:58
Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 65,34 рубля
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
Обновлено вчера в 04:41
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Технологии
Систему бесперебойной работы Интернета в автомобилях создали в России
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии
Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года.
Обновлено в 04:58
Авто
В России отзывают более 1,5 тысячи Mercedes-Benz S-Class
«Мерседес-Бенц Рус» отзовёт 1569 «Мерседесов» S-Class, выпущенных с марта 2017 по июнь 2018 года.
Обновлено вчера в 10:54
Футбол
Если кто и может отыграть 0:3 у этой «Барселоны», так это «Ливерпуль»
В прошлом сезоне в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» контролировал игру с мадридским «Реалом», пока все тот же Мохамед Салах не попал в капкан Серхио Рамосу и не травмировал плечо.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Москве задержали 56 человек за изготовление фальшивых документов
Сотрудники ФСБ совместно с МВД России задержали в Москве 56 членов преступного сообщества, подозреваемых в изготовлении фальшивых документов для мигрантов, и пресекли деятельность 11 «лабораторий», в которых осуществлялась такая деятельность.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взятке
В Кузбассе задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 00:49
Экономика
«Газпром» расформирует подразделение с бюджетом в один триллион рублей
Департамент ПАО «Газпром», курирующий закупки более чем на один триллион рублей, будет расформирован.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Под Киевом пьяный депутат насмерть сбил двух человек
В Киевской области пьяный депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом, в результате произошедшего погибли два человека.
Обновлено в 04:53
Технологии
Starbucks перейдет на блокчейн Microsoft. Как это повлияет на покупателей
Сеть кофеен Starbucks начнет использовать технологию Microsoft Azure Blockchain, сообщает издание GeekWire.
Обновлено в 04:57
Политика
На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Обновлено в 04:42
Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Наука
Объяснено появление смертоносной аномалии в океане
Исследователи выяснили, что аномальная сейсмическая активность в Атлантическом океане возникает ниже идущего вниз фронта серпентинизации — процесса, при котором скальные породы изменяются под воздействием морской воды.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Суд рассмотрит дело сына Игоря Талькова в особом порядке
Дело сына популярного певца Игоря Талькова о повторной езде в пьяном виде будет рассмотрено в особом порядке 21 мая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Чертановского суда Москвы Татьяна Кулакова.
Обновлено в 05:00
Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков объяснил, почему не появился на юбилее Пугачевой
Оказалось, что Пресняков попросту не смог попасть на юбилей бывшей тещи, сообщил сайт «Дни.ру».
Обновлено вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов рассказал, как воспитывает своих детей
Эмин Агаларов с 4-месячной дочерью Рассказал Эмин Агаларов и о том, как воспитывает старших детей.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
В Мурманской области разбился легкомоторный самолет
В Мурманской области разбился частный двухмоторный самолет.
Обновлено в 04:06
Футбол
Бикфалви: «Я здесь уже три года. И этот год самый тяжелый»
Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви поделился мыслями о нынешнем сезоне.
Обновлено в 03:11
Религия
Радоница в этом году отмечается 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Пасхи и всегда приходится на вторник.
Обновлено вчера в 05:10
Авто
Skoda анонсировала выход обновленной Skoda Superb
Чешский автомобильный бренд Skoda официально анонсировал презентацию обновленной модели Skoda Superb к концу мая.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Выживший пассажир SSJ-100 восстановил картину трагедии в Шереметьево
Один из пассажиров, находившихся на борту SSJ-100 во время аварийного приземления в Шереметьево, поделился историей происходившего в салоне самолета ужаса на интернет-форумах.
Обновлено в 04:02