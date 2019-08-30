Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА ещё не до конца согласовал сделку по аренде полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса. Тем не менее стороны близки к соглашению. Право выкупа контракта игрока составит для «армейцев» около € 3 млн.

с чего всё началось

Отмечается, что вероятная сделка будет предусматривать возможность выкупа армейцами контракта футболиста за €3 млн. По информации южноамериканских СМИ, уже в ближайшую субботу, 31 августа, Лукас Сантос вместе с агентом должен вылететь в Россию.

СМИ: ЦСКА может арендовать полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса

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