Футбол

RT на русскомRT на русскомСМИ: ЦСКА может арендовать полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса

Отмечается, что вероятная сделка будет предусматривать возможность выкупа армейцами контракта футболиста за €3 млн. По информации южноамериканских СМИ, уже в ближайшую субботу, 31 августа, Лукас Сантос вместе с агентом должен вылететь в Россию.
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с чего всё началось

Агент: информация про аренду Сантоса в ЦСКА — правда, завтра вылетаем в Москву

Фабиано Фара, агент полузащитника бразильского клуба «Васко да Гама» Лукаса Сантоса, подтвердил информацию о переходе игрока в московский ЦСКА.
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Источник: ЦСКА согласовал условия аренды полузащитника «Васко да Гама» Сантоса

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Агент: «Информация про аренду Сантоса в ЦСКА — правда»

Sport24.ru16:41

Агент: информация про аренду Сантоса в ЦСКА — правда, завтра вылетаем в Москву

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