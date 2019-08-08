Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к двум форвардам — Николаю Комличенко («Млада Болеслав») и Луке Джорджевичу («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.

с чего всё началось

ЦСКА рассматривает нападающего «Зенита» Луку Джорджевича в качестве замены Федора Чалова, за которого английский «Кристал Пэлас» предложил армейцам 23 миллиона фунтов, сообщает «Чемпионат». Трансферное окно в Англии закрывается 8 августа в 19:00 по московскому времени.

Лука Джорджевич может перейти в ЦСКА

Спорт день за днем

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Лондон не смог доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей Британская полиция не нашла доказательств, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было одобрено президентом России Владимиром Путиным, пишет газета The Guardian.

Происшествия Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».

Политика Зеленский заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня звонил лидеру России Владимиру Путину, они обсуждали ситуацию в Донбассе.

Экономика Названы страны с большим числом краж денег с банковских карт россиян У россиян чаще всего воруют деньги с банковских карт в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки.

Политика Глава МИД Британии обсудил с Трампом заключение торгового соглашения Рааб отметил, что Трамп очень тепло отзывается о Великобритании и испытывает большой энтузиазм по поводу возможности подписания нового соглашения между Вашингтоном и Лондоном после брексита.

Общество Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в Италии В Италии умерла fashion-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury. Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни.

Политика Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России Дизайнер Артемий Лебедев в своем telegram-канале прокомментировал видео, опубликованное на его YouTube-канале.

Происшествия В результате ДТП под Новороссийском погибли три человека Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Пуликовский сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что в результате ДТП под Новороссийском, в котором автобус и легковой автомобиль сорвались с обрыва, погибли три человека, ещё 32 пострадали.

Политика Назначен новый генконсул Германии в Екатеринбурге Новым генеральным консулом Германии в Екатеринбурге стал Матиас Крузе.

Политика Следователь требует завести уголовное дело на Сталина Возбудить уголовное дело в отношении генсека СССР Иосифа Сталина требует бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов.

Экономика Медведев поручил разработать механизм активизации бизнеса на Курилах Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минвостокразвития, Минфину РФ и правительству Сахалинской области составить план по активизации бизнеса на Курилах.

Хоккей «Сочи» обыграл «Авангард» и стал победителем Sochi Hockey Open «Авангард» потерпел третье поражение подряд на турнире. В заключительной встрече на Sochi Hockey Open омичи сыграют против СКА 8 августа.

Гаджеты В США на Apple подали в суд из-за прослушки пользователей Siri В США мужчина подал в суд на Apple из-за возможности прослушивания подрядчиками компании команд, которые владельцы устройств дают голосовому помощнику Siri.

Общество У половины россиян нашли непогашенные кредиты Более половины россиян имеют непогашенные кредиты. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ. За два года этот показатель снизился с 57% до 51%.

Экономика Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в профильные министерства концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025), в рамках которой планируется выделить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на поддержку отечественных производителей, пишет газета "Коммерсантъ".

Авто Стала известна дата премьеры кроссоверов BMW X3 M и X4 M в России По сообщению BMW Russia, первые кроссоверы X3 и X4 от М-подразделения россияне смогут приобрести уже 7 сентября 2019 года.

Музыка Продюсерский центр Фадеева запрещает выступать певице Наргиз Певица Наргиз Закирова заявила, что Максим Фадеев запрещает ей давать концерты.

Политика Правительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозицией Представители правительства Венесуэлы не поедут на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа.

Экономика Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Предполагается, что реформа затронет продукцию легпрома и автопрома, спецтехнику, трамвайные вагоны, мебель и ПО, но не распространится на закупки для целей обороны и безопасности.

Политика В Amnesty International предупредили туристов о разгуле насилия в США Правозащитная организация Amnesty International предупреждает лиц, собирающихся посетить США, о необходимости проявлять максимальную осторожность в связи с высоким уровнем насилия и участившимися случаями массовых расстрелов в этой стране.