Футбол
Лука Джорджевич может перейти в ЦСКАПетербургский дневник вчера в 20:10
ЦСКА рассматривает нападающего «Зенита» Луку Джорджевича в качестве замены Федора Чалова, за которого английский «Кристал Пэлас» предложил армейцам 23 миллиона фунтов, сообщает «Чемпионат». Трансферное окно в Англии закрывается 8 августа в 19:00 по московскому времени.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к двум форвардам — Николаю Комличенко («Млада Болеслав») и Луке Джорджевичу («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.Чемпионатвчера в 18:00
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Обновлено вчера в 18:28
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минвостокразвития, Минфину РФ и правительству Сахалинской области составить план по активизации бизнеса на Курилах.
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Предполагается, что реформа затронет продукцию легпрома и автопрома, спецтехнику, трамвайные вагоны, мебель и ПО, но не распространится на закупки для целей обороны и безопасности.
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Атамбаев продолжает сопротивляться силовикам, заявили в его штабе
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