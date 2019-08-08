Футбол

Лука Джорджевич может перейти в ЦСКАПетербургский дневник вчера в 20:10

ЦСКА рассматривает нападающего «Зенита» Луку Джорджевича в качестве замены Федора Чалова, за которого английский «Кристал Пэлас» предложил армейцам 23 миллиона фунтов, сообщает «Чемпионат». Трансферное окно в Англии закрывается 8 августа в 19:00 по московскому времени.
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с чего всё началось

ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к двум форвардам — Николаю Комличенко («Млада Болеслав») и Луке Джорджевичу («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.
Чемпионатвчера в 18:00

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Комличенко и Джорджевич попали в сферу интересов ЦСКА

Советский спортвчера в 18:30

ЦСКА может купить Комличенко или Джорджевича на замену Чалову

Sports.ruвчера в 17:55

Комличенко и Джорджевич вошли в шорт-лист ЦСКА на замену Чалову

ProstoProSportвчера в 18:23

ЦСКА проявляет интерес к Комличенко и Джорджевичу

Soccer.ruвчера в 18:18

ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем

Чемпионатвчера в 18:00

СМИ: ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем

RT на русскомвчера в 18:28

Почему мне жаль Джорджевича. Дайте Луке шанс, он заслужил!

Спорт день за днемвчера в 09:24
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Политика

Лондон не смог доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей

Британская полиция не нашла доказательств, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было одобрено президентом России Владимиром Путиным, пишет газета The Guardian.
Обновлено вчера в 08:26
Политика

В Киргизии провалился штурм дома бывшего президента страны

Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции

Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Музыка

Вилли Токарев посвятил последнюю песню Чечне и Кадырову

Обновлено вчера в 10:21
Политика

Зеленский заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня звонил лидеру России Владимиру Путину, они обсуждали ситуацию в Донбассе.
Обновлено вчера в 04:17
Экономика

Названы страны с большим числом краж денег с банковских карт россиян

У россиян чаще всего воруют деньги с банковских карт в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Глава МИД Британии обсудил с Трампом заключение торгового соглашения

Рааб отметил, что Трамп очень тепло отзывается о Великобритании и испытывает большой энтузиазм по поводу возможности подписания нового соглашения между Вашингтоном и Лондоном после брексита.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено вчера в 08:21
Общество

Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в Италии

В Италии умерла fashion-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury. Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни.
Обновлено 06 августа в 10:02
Происшествия

Трамп прибыл в Эль-Пасо после стрельбы

Обновлено вчера в 17:56
Политика

Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России

Дизайнер Артемий Лебедев в своем telegram-канале прокомментировал видео, опубликованное на его YouTube-канале.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

В результате ДТП под Новороссийском погибли три человека

Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Пуликовский сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что в результате ДТП под Новороссийском, в котором автобус и легковой автомобиль сорвались с обрыва, погибли три человека, ещё 32 пострадали.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

Назначен новый генконсул Германии в Екатеринбурге

Новым генеральным консулом Германии в Екатеринбурге стал Матиас Крузе.
Обновлено в 01:59
Политика

Следователь требует завести уголовное дело на Сталина

Возбудить уголовное дело в отношении генсека СССР Иосифа Сталина требует бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов.
Обновлено вчера в 21:01
Экономика

Медведев поручил разработать механизм активизации бизнеса на Курилах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минвостокразвития, Минфину РФ и правительству Сахалинской области составить план по активизации бизнеса на Курилах.
Обновлено в 02:52
Хоккей

«Сочи» обыграл «Авангард» и стал победителем Sochi Hockey Open

«Авангард» потерпел третье поражение подряд на турнире. В заключительной встрече на Sochi Hockey Open омичи сыграют против СКА 8 августа.
Обновлено вчера в 14:51
Гаджеты

В США на Apple подали в суд из-за прослушки пользователей Siri

В США мужчина подал в суд на Apple из-за возможности прослушивания подрядчиками компании команд, которые владельцы устройств дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено вчера в 22:16
Общество

У половины россиян нашли непогашенные кредиты

Более половины россиян имеют непогашенные кредиты. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ. За два года этот показатель снизился с 57% до 51%.
Обновлено вчера в 12:07
Экономика

Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов

Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в профильные министерства концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025), в рамках которой планируется выделить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на поддержку отечественных производителей, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:00
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено вчера в 12:14
Интернет

ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Авто

Стала известна дата премьеры кроссоверов BMW X3 M и X4 M в России

По сообщению BMW Russia, первые кроссоверы X3 и X4 от М-подразделения россияне смогут приобрести уже 7 сентября 2019 года.
Обновлено вчера в 07:35
Музыка

Продюсерский центр Фадеева запрещает выступать певице Наргиз

Певица Наргиз Закирова заявила, что Максим Фадеев запрещает ей давать концерты.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Правительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозицией

Представители правительства Венесуэлы не поедут на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа.
Обновлено вчера в 20:56
Экономика

Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО

Предполагается, что реформа затронет продукцию легпрома и автопрома, спецтехнику, трамвайные вагоны, мебель и ПО, но не распространится на закупки для целей обороны и безопасности.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Подозреваемых в убийстве 4 человек подростков нашли мертвыми в Канаде

Обновлено вчера в 20:49
Политика

В Amnesty International предупредили туристов о разгуле насилия в США

Правозащитная организация Amnesty International предупреждает лиц, собирающихся посетить США, о необходимости проявлять максимальную осторожность в связи с высоким уровнем насилия и участившимися случаями массовых расстрелов в этой стране.
Обновлено в 01:23
Происшествия

На западном берегу реки Иордан нашли убитым израильского солдата

Израильский солдат найден убитым на Западном берегу реки Иордан с ножевыми ранениями на теле, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 01:07
Политика

Атамбаев продолжает сопротивляться силовикам, заявили в его штабе

Обновлено вчера в 12:15
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