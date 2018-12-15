Происшествия

СМИ: Бутина может дать показания по другому уголовному делу
РИА Новости
21:17

Прокуратура США обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой предоставить возможность россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на закрытые судебные документы, которые были ненадолго выложены в открытый доступ.
РИА Новости21:17

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Бутина готова дать показания по другому уголовному делу

News.ru21:58

Прокуратура США захотела тайно вывезти Бутину из тюрьмы

Взгляд.ру21:32

СМИ: Бутина может дать показания по другому уголовному делу

РИА Новости21:17

СМИ: прокуратура просит суд позволить Бутиной дать показания по другому делу

ТАСС19:41
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Происшествия

Число жертв ДТП в Красноярском крае возросло до трех человек

Обновлено в 14:28
Происшествия

Под завалами обрушившегося на Украине дома нашли два тела

Спасатели извлекли два тела из-под завалов обрушившегося пятиэтажного дома в городе Фастове на Украине, сообщил глава государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин.
Обновлено в 16:49
Происшествия

В Лиссабоне 28 человек пострадали при сходе трамвая с рельсов

Обновлено в 19:55
Происшествия

В деле Кокорина и Мамаева появились новые детали

Футболисты Александр Кокорин, Павел Мамаев и другие фигуранты дела о драке в Москве нанесли потерпевшим легкий вред здоровью, что подтверждает судебно-медицинская экспертиза.
Обновлено в 12:52
Происшествия

У вице-губернатора Псковской области нашли вид на жительство в Эстонии

Следователи в ходе обыска в кабинете губернатора Псковской области Александра Кузнецова, задержанного по подозрению в получении взятки, обнаружили документы, подтверждающие право проживания в Эстонии.
Обновлено в 12:52
Происшествия

В Киеве в институт сердца ворвались люди в масках

Неизвестные молодые люди в масках сорвали мероприятие в Институте сердца в Киеве.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Самолет вернули в аэропорт из-за найденного на борту сердца

Самолет американского лоукостера Southwest Airlines, выполнявший рейс Сиэттл - Даллас, был вынужден вернуться в аэропорт отправления после того, как на его борту нашли настоящее человеческое сердце.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Петербурге на КАД столкнулись 12 автомобилей

Массовая авария произошла на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга - столкнулись 12 автомобилей.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Перуанского дайвера «раздуло» после рыбалки

Дайвер из Перу Алехандро Рамос пострадал от декомпрессионной болезни после того, как был вынужден всплыть с глубины, в результате его тело оказалось "раздуто", сообщает издание Metro.
Обновлено в 18:57
Происшествия

СК объявил в розыск гендиректора московского хлебозавода «Черкизово»

Гендиректора московского хлебозавода «Черкизово» объявили в розыск из-за возбужденного против него уголовного дела о невыплате зарплаты рабочим предприятия.
Обновлено в 18:46
Происшествия

Полицейские из Солсбери рассказали о «спасении Скрипалей»

Двое полицейских из Солсбери Алекс Коллинс и Трэйси Холлоуэй рассказали о том, как они оказывали экстренную помощь экс-офицеру ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии в день якобы отравления их боевым отравляющим веществом.
Обновлено в 19:48
Происшествия

В Приамурье шесть человек пострадали в ДТП с машиной ГИБДД

Пьяный молодой человек на иномарке врезался в машину ГИБДД в Свободненском районе Приамурья: шесть человек, в том числе два гаишника, пострадали, сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 21:29
Происшествия

Сторонники Brexit в желтых жилетах заблокировали Вестминстерский мост

Обновлено в 09:38
Происшествия

Число погибших при атаке террориста в Страсбурге выросло до четырех

Число жертв террориста Шерифа Шекатта в Страсбурге выросло до четырех.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Сочи пятеро детей отравились психоактивными лекарствами

В Сочи пятеро детей отравились психоактивными медицинскими препаратами, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Обновлено в 17:19
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