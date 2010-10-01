Футбол

Матч ТВМатч ТВСМИ: Ареола прошел медицинский осмотр для перехода в «Реал»

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Вратарь прошел медицинское обследование перед переходом в «Реал», сообщает RMC.
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