Футбол
Матч ТВСМИ: Ареола прошел медицинский осмотр для перехода в «Реал»
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Армия и оружие
Российские военные сообщили об авиаударе США в Идлибе
США нанесли авиационный удар в провинции Идлиб, не уведомив перед этим Россию и Турцию, заявили в воскресенье в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Интерфакс 04:12
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета вчера в 17:46
Общество
В России с сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости вчера в 08:01
Происшествия
Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии
Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.
РИА Новости 03:33
Политика
В Донецке открыли памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко
В Донецке открыли памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко.
ТК Звезда вчера в 04:11
Гаджеты
Характеристики iPhone 2019 появились в Сети
Актуальные Новости вчера в 11:55
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости 30 августа в 11:54
Общество
Минтруд рассчитывает повысить продолжительность жизни до 80 лет
По словам главы российского ведомства, за последние 15 лет средняя продолжительность жизни выросла на восемь лет.
Мойка78 03:21
Происшествия
Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд
В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тыс. единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.
РБК вчера в 18:58
Футбол
Неймар заявил о срыве трансфера в «Барселону»
Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар переживает по поводу своего трансфера в каталонскую "Барселону", сообщает журналист Херард Ромеро.
Газета.Ru вчера в 10:46
Происшествия
Пилот разбился во время авиашоу в Канаде
Известия вчера в 21:15
Происшествия
В Норвегии шесть человек погибли при крушении вертолета
В Норвегии в субботу вечером недалеко от города Альта произошло крушение вертолета. В результате погибли пилот и пятеро пассажиров.
Московский Комсомолец 03:23
Происшествия
В Белгородской области в результате ДТП погибли четыре человека
«Сегодня, около 6:20 на 135-м км автодороги Белгород — Павловск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 03:54
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Недвижимость
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Происшествия
В Подмосковье вертолет упал в реку
Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьму в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости вчера в 13:28
Автоспорт
Игорь Ермилин: «0,7 секунды, которые Леклер „привез“ Феттелю и Хэмилтону, — серьезная заявка»
Пока «Мерседес» не сделал серьезных заявок на успех в Бельгии.
Матч ТВ 04:26
Политика
Володин поздравил информационное агентство ТАСС с юбилеем
За годы своего существования информационное агентство ТАСС сумело поддерживать высокую профессиональную планку, оставаясь лидером в формировании новостной повестки, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении агентства с юбилеем.
Парламентская газета 04:00
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
США, Польша и Украина во время встречи в Варшаве подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 13:00
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Вести.Ru вчера в 13:20
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК вчера в 16:36
Космос
Сатурн и два звездопада увидят жители Ростовской области в сентябре
Наблюдать на небосклоне вторую по размерам планету Солнечной системы можно будет в начале сентября, а метеоритные потоки – в конце месяца В сентябре 2019 года жители Ростовской области смогут увидеть ряд астрономических явлений, сообщает DONDAY со ссылкой на Донскую астрономическую обсерваторию.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 03:41
Происшествия
В Армении мать заподозрили в убийстве найденного на свалке младенца
В Армении мать младенца, тело которого нашли на свалке в Гюмри, заподозрили в убийстве ребенка, сообщили 1 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.
REGNUM 04:10
Здоровье
Медики: Туалетная бумага приводит к появлению анальных трещин и раку
Западные ученые рассказали о негативных последствиях использования туалетной бумаги.
Дни24 вчера в 10:02
Футбол
Шкртел расторг контракт с «Аталантой»
Защитник «Аталанты» Мартин Шкртел расторг контракт с клубом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Евро-футбол.ру 04:10