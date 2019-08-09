Общество

СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по МосквеРБК 14:34

В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова». Подобные действия горожан в СК назвали «несанкционированными мероприятиями».
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с чего всё началось
Следственный комитет выпустил
 релиз, в котором пригрозил участникам акции 10 августа уголовными делами за «так называемые мирные прогулки» по Москве.
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