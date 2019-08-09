Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по МосквеРБК 14:34
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова». Подобные действия горожан в СК назвали «несанкционированными мероприятиями».
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с чего всё началось
Следственный комитет выпустил релиз, в котором пригрозил участникам акции 10 августа уголовными делами за «так называемые мирные прогулки» по Москве.Медиазона11:30
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Наука
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Шоу-бизнес
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Происшествия
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Футбол
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В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке
В Крыму оценивают подъем украинского флага над Судаком как провокацию и заранее запланированную акцию.
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Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 14:00
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Происшествия
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Обновлено в 17:15
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Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.
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Общество
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Обновлено в 06:25
Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено в 10:13
Общество
Жители Москвы стали получать подозрительные sms с предложением объединяться в группы для организации протестов
Предлагается объединяться в анонимные группы по 50 человек, в которых будут назначаться кураторы для координации действий.
Обновлено в 13:30
Общество
Сельдяного короля впервые заметили у берегов России
Житель Приморья Владимир Тарасов считается первым человеком, которому удалось поймать сельдяного короля в России.
Обновлено в 07:31
Футбол
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Общество
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Число населенных пунктов в Сибири и на Дальнем Востоке, которые попадают в зону задымления из-за лесных пожаров, за последние 10 дней сократилось в 4,5 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:38
Технологии
Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости
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Обновлено вчера в 22:50
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Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян
Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено в 14:18
Происшествия
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Мужчина, убивший 22 человек в супермаркете в американском городе Эль-Пасо у границы с Мексикой, признался, что его целью были мексиканцы, сообщает в пятницу телеканал NBC.
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Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
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