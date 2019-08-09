с чего всё началось

В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова». Подобные действия горожан в СК назвали «несанкционированными мероприятиями».

СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве

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