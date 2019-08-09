Общество

СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по МосквеРБК вчера в 14:34

В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова». Подобные действия горожан в СК назвали «несанкционированными мероприятиями».
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с чего всё началось
Следственный комитет выпустил
 релиз, в котором пригрозил участникам акции 10 августа уголовными делами за «так называемые мирные прогулки» по Москве.
Медиазонавчера в 11:30

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СК пригрозил уголовной ответственностью за участие в «мирных прогулках» по Москве после завтрашней акции

Эхо Москвывчера в 15:30

СК предупредил об ответственности за провокации на митинге в Москве

РЕН ТВвчера в 11:34

СК предупредил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» 10 августа

Дождьвчера в 11:53

СК предупредил об уголовной ответственности за участие в несогласованных митингах

РИАМОвчера в 11:48

СК предостерег от несогласованных акций после митинга на проспекте Сахарова

Москва 24вчера в 11:40

СК предупредил об ответственности за участие в несанкционированных акциях после митинга 10 августа

Новая газетавчера в 11:59

СК пригрозил уголовными делами за «мирные прогулки» по Москве

Медиазонавчера в 11:30
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Футбол

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В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
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Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве

В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 04:27
Политика

В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатов

В Государственном департаменте США призвали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия

На МКАД затруднено движение из-за ДТП с пятью автомобилями

Из-за ДТП перекрыто движение на трех полосах из пяти, заявил «РИА Новости» представитель экстренных служб.
Обновлено в 01:22
Космос

«Роскосмос» получил патент на «спутник-самоубийцу»

Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на создание саморазлагающегося в космосе спутника.
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Наука

Ученые объяснили, почему кошки едят траву

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ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве

В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено вчера в 07:12
Политика

МИД РФ вызвал советника-посланника посольства США

Американского дипломата вызвали в МИД РФ в связи с публикацией информации о несанкционированной акции в Москве, которая была проведена 3 августа.
Обновлено вчера в 05:06
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Марсьяль забрал игровой номер Лукаку в «МЮ»

Обновлено в 01:20
Политика

Названы самые распространенные фамилии в России

Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
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Общество

Бывшая жена Потанина требует от олигарха 6 миллиардов

Бывшая жена Потанина требует от олигарха 6 миллиардов Экс-супруга выставила предпринимателю рекордный иск.
Обновлено вчера в 10:36
Политика

Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Под Тамбовом при столкновении двух микроавтобусов погибли пять человек

Пять человек погибли, восемь госпитализированы в результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов - Воронеж, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы УМВД региона.
Обновлено в 01:00
Политика

Польша опасается сближения Евросоюза с Россией

Евросоюз неоднократно своими мерами призывал РФ отказаться от своей агрессивной политики.
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Наука

На Украине изготовили водку из чернобыльской пшеницы и воды

Британские и украинские ученые изготовили партию безопасной водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.
Обновлено 08 августа в 06:37
Общество

В России впервые выловили сельдяного короля

В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено 08 августа в 11:02
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
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Политика

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Официальный представитель МИД Франции прокомментировал предложение замглавы Госдепа США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о необходимости расширения «нормандского формата», в котором обсуждается проблема Донбасса.
Обновлено вчера в 12:59
Футбол

Тил провел первую тренировку со «Спартаком»

Ранее сообщалось, что Луис Адриано, перешедший этим летом из "Спартака" в "Палмейрас", поблагодарил болельщиков красно-белых за время, проведенное вместе.
Обновлено вчера в 13:10
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Назван самый популярный советский фильм на YouTube

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Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
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Мужчина напал на водителя скорой помощи в Махачкале

В Махачкале произошло нападение на водителя скорой помощи, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 16:38
Общество

В Греции объявили высший уровень пожарной опасности

В ряде регионов Греции объявлен пятый, высший, уровень пожарной опасности в связи с 40-градусной жарой и сильным ветром, сообщила служба гражданской защиты.
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Здоровье

Онколог перечислил семь симптомов развития рака

Обновлено вчера в 05:47
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