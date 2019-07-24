Происшествия
СК завел дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»Российская газета 04:04
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ) в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, сообщается на сайте СК РФ.
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с чего всё началось
«При этом подозреваемый не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.RT на русском03:06
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