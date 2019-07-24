Происшествия
СК завел дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»Российская газета 04:04
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ) в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, сообщается на сайте СК РФ.
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
«При этом подозреваемый не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.RT на русском03:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Происшествия
В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка
Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Единоборства
Боксер Усик посвятил стихи погибшему Дадашеву
Обновлено в 05:31
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Иран пообещал уничтожать беспилотники США
21 июня Трамп сообщил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти.
Обновлено в 05:08
Происшествия
СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома
Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Политика
Борис Джонсон избран новым премьер-министром Великобритании
«Джонсон, как ожидается, станет новым премьер-министром, так что вероятность жесткого Brexit реальна», – сказал Reuters до объявления результатов голосования Такуя Канда, директор по аналитике Gaitame.Com Research Institute в Токио.
Обновлено вчера в 07:10
Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
В МЧС не подтвердили данные о перевернувшейся на Москве-реке лодке
Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.
Обновлено в 03:48
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Авто
ГАЗ планирует выпустить новое поколение «Волги»
Выпускать «Волгу» нового поколения планируется в 4-х цветовых гаммах: серый, яркий желтый, черный и темно-синий.
Обновлено вчера в 09:10
Экономика
Премия СК «Согласие» за полгода составила 16,4 млрд рублей
В январе — июне 2019 года премия страховой компании «Согласие» по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ) возросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,4 млрд рублей.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Экономика
Россияне стали экономить на стиральном порошке
Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья.
Обновлено в 04:17
Общество
Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО
Мосгорсуд увеличил более чем на 400 тыс. руб. размер компенсации, которую актер Леонид Ярмольник должен выплатить по делу о ДТП с автомобилем Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Кино
Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда»
Исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск серии с участием лауреата премии Американской Киноакадемии Махершалы Али.
Обновлено вчера в 16:12
Технологии
The Church in the Darkness — игра про внедрение в религиозный культ выйдет 2 августа
Издатель Fellow Traveller и разработчики из студии Paranoid Productions объявили, что их приключенческий экшен The Church in the Darkness выйдет уже 2 августа на PS4, Xbox One, Switch и PC.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Анталье в ДТП с автобусом пострадали 25 туристов
Ранее в результате аварии с участием автобуса в итальянской Сиене пострадали 19 россиян, одна гражданка России погибла.
Обновлено в 03:29
Энергетика
«Транснефть» определила компенсацию за грязную нефть
Совет директоров «Транснефти» определил размер компенсаций грузоотправителям (нефтяникам) за загрязнение трубопровода «Дружба», сообщила госкомпания .
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Посольство России не извинялось перед Сеулом и не собирается
Как отмечается, данные о том, что Россия якобы извинилась распространили южнокорейские СМИ, не имея при этом никаких доказательств.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Ксения Дели и ее супруг-миллиардер отметили первый день рождения дочки
На днях звездная мама показала, как прошел первый день рождения их дочери.
Обновлено в 05:38
Авто
Citroen получил в Германии имя «Zitrön»
Обновлено в 03:45
Недвижимость
Средние цены на новостройки в ТиНАО достигли рекордных показателей
Средняя цена 1 кв. м в новостройках Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО — Новая Москва) превысила 120 тыс. руб. Такой показатель на рынке жилья зафиксирован впервые в истории присоединенных территорий.
Обновлено 22 июля в 02:45
Политика
Зеленский переназначил бывшего советника Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский заново назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Россия начала поставку Китаю второго полкового комплекта С-400
Россия приступила к поставкам в Китай морским транспортом второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
Обновлено в 05:14
Футбол
Дибала может перейти в «Тоттенхэм»
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Екатеринбурге напали на общественника Алексея Беззуба
Сегодня утром, 24 июля, в Екатеринбурге напали на общественника, городского координатора проекта «РосЯма» Алексея Беззуба.
Обновлено в 05:40