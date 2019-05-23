Происшествия
СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — СимферопольРИА Новости 12:03
СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Авиакомпания Red Wings в четверг сообщила, что ее самолет вернулся в Домодедово из-за дебошира, который создавал опасность для себя и других пассажиров.
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Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
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Происшествия
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании
В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
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«Начнем с крышки»: как красноярцев учат раздельному сбору мусора
Новая жизнь крышки После сбора пластиковые крышки доставляют в Дивногорск, на небольшой завод по переработке вторсырья.
Обновлено в 04:22
Общество
Тельцов ждут неожиданности, а Водолеям лучше не доверять малознакомым. Гороскоп на 23 мая
ТЕЛЕЦ Сегодня с вами произойдёт много неожиданных вещей.
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Хоккей
Финляндия в овертайме обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
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Происшествия
Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее
Три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения и один находится под завалами - таковы трагические результаты взрыва емкости с водородом в южнокорейском городе Каннын, что в 200 км к востоку от Сеула.
Обновлено в 07:30
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
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Политика
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Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Происшествия
СМИ: в Калининграде в пытках подозревается полицейский, награжденный главой МВД РФ
В городе Пионерский Калининградской области по подозрению в превышении должностных полномочий (статья 268 УК РФ) задержан майор отдела МВД Светлогорский Эдуард Калтырин, сообщает Новый Калининград со ссылкой на источник, близкий к ходу расследования.
Обновлено в 22:03
Происшествия
За сбой в московском метро накажут производителя поезда
Обновлено в 17:56
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Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Политика
Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019
Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено в 17:53
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Виктории Нуланд отказали во въезде в Россию
Российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе.
Обновлено в 14:31
Политика
Минторг США угрожает компенсационными пошлинами валютным манипуляторам
Минторг США предложил ввести компенсационные пошлины против стран, якобы искусственно занижающих курс своей валюты по отношению к доллару.
Обновлено в 21:04
Политика
Депутаты Сахалина пожалуются на полпреда Трутнева в прокуратуру
Депутаты Законодательного собрания Сахалинской области намерены пожаловаться в прокуратуру на полномочного представителя президента Юрия Трутнева и его аппарат.
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Политика
Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино
Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Гаджеты
Флагманский смартфон Honor 20 Pro может никогда не поступить в продажу из-за санкций Трампа
По имеющимся данным, Huawei не успела завершить процесс сертификации Honor 20 Pro в Google до конца прошлой недели, когда администрация Дональда Трампа ввела санкции против китайской компании, а Google была вынуждена прекратить сотрудничество с Huawei.
Обновлено в 18:25
Кино
Опубликован тизер продолжения фильма «Притяжение» Федора Бондарчука
В Сети появился тизер нового фантастического фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Обновлено в 09:24
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат отозвал ранее опубликованные данные о росте промышленного производства в России в январе - апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:33
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Специалисты рассказали, как избавиться от мешков под глазами
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Шоу-бизнес
Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой
В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Потап и Настя Каменских поженились Сами же молодожены в честь радостного события поделились в своих микроблогах в Instagram романтическими видео, на которых видно, как Настя и Потап собираются в загс.
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Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске выплатил ее многомиллионный долг
Шестилетний сын покойной Жанны Фриске погасил часть долга семьи певицы, продав свою долю наследства матери.
Обновлено в 14:41