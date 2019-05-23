Происшествия

СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — СимферопольРИА Новости 12:03

СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Авиакомпания Red Wings в четверг сообщила, что ее самолет вернулся в Домодедово из-за дебошира, который создавал опасность для себя и других пассажиров.
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Очевидцы рассказали подробности инцидента с дебоширом на рейсе Red Wings

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"Пилоты спят!": скончавшийся в Домодедове дебошир требовал остановить самолет

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СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

ТАСС11:58

СК возбудил дело после смерти дебошира в Домодедово

РБК12:39

СК возбудил уголовное дело после смерти дебошира с рейса Москва - Симферополь

Агентство Москва12:09

СКР возбудил дело после смерти пассажира авиарейса Москва—Симферополь

Говорит Москва12:53

Дебошир, из-за которого самолет вернулся в Домодедово, умер после задержания

РЕН ТВ10:40
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Общество

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Финляндия в овертайме обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею

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Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

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Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше

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Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией

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После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
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Происшествия

СМИ: в Калининграде в пытках подозревается полицейский, награжденный главой МВД РФ

В городе Пионерский Калининградской области по подозрению в превышении должностных полномочий (статья 268 УК РФ) задержан майор отдела МВД Светлогорский Эдуард Калтырин, сообщает Новый Калининград со ссылкой на источник, близкий к ходу расследования.
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Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
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В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Виктории Нуланд отказали во въезде в Россию

Российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе.
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Минторг США предложил ввести компенсационные пошлины против стран, якобы искусственно занижающих курс своей валюты по отношению к доллару.
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Депутаты Сахалина пожалуются на полпреда Трутнева в прокуратуру

Депутаты Законодательного собрания Сахалинской области намерены пожаловаться в прокуратуру на полномочного представителя президента Юрия Трутнева и его аппарат.
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Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино

Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
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Флагманский смартфон Honor 20 Pro может никогда не поступить в продажу из-за санкций Трампа

По имеющимся данным, Huawei не успела завершить процесс сертификации Honor 20 Pro в Google до конца прошлой недели, когда администрация Дональда Трампа ввела санкции против китайской компании, а Google была вынуждена прекратить сотрудничество с Huawei.
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Опубликован тизер продолжения фильма «Притяжение» Федора Бондарчука

В Сети появился тизер нового фантастического фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
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Росстат отозвал ранее опубликованные данные о росте промышленного производства в России в январе - апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой, говорится в сообщении ведомства.
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Специалисты рассказали, как избавиться от мешков под глазами

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Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой

В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.
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Потап и Настя Каменских поженились

Потап и Настя Каменских поженились Сами же молодожены в честь радостного события поделились в своих микроблогах в Instagram романтическими видео, на которых видно, как Настя и Потап собираются в загс.
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