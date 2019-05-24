Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видеоLenta.ru 03:43

В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета. Ролик опубликован в Telegram-канале «Борода вещает». На записи голос за кадром объясняет, что неадекватный мужчина внезапно начал вести себя агрессивно.
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Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Lenta.ru03:43

«Стал кричать, что мы падаем»: очевидец дебоша о ЧП на борту вернувшегося в Домодедово самолета

ТК Звезда04:04

Дебошир, из-за которого самолет вернулся в Домодедово, умер после задержания

РЕН ТВвчера в 10:40

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ТАССвчера в 11:58

СК возбудил уголовное дело после смерти дебошира с рейса Москва - Симферополь

Агентство Москвавчера в 12:09

СКР возбудил дело после смерти пассажира авиарейса Москва—Симферополь

Говорит Москвавчера в 12:53

«Начал сходить с ума»: дебошир с рейса Red Wings попал на видео

РИА Новости02:28
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Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
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«Пока запроса со стороны граждан и банков нет», – признавала в январе в интервью «Ведомостям» первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, «допуская вероятность», что регулятор обяжет банки оказывать услуги через Единую биометрическую систему (ЕБС).
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Серийного убийцу и насильника Роберта «Бобби» Джо Лонга казнили 23 мая в американском штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press.
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