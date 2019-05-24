Происшествия
Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видеоLenta.ru 03:43
В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета. Ролик опубликован в Telegram-канале «Борода вещает». На записи голос за кадром объясняет, что неадекватный мужчина внезапно начал вести себя агрессивно.
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СК возбудил уголовное дело после смерти дебошира с рейса Москва - Симферополь
Агентство Москвавчера в 12:09
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Происшествия
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