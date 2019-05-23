Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в ДомодедовоТАСС 11:58
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
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Пассажирский поезд загорелся в районе города Роман в Болгарии, передает Nova TV.
Обновлено в 15:51
Общество
Власти Екатеринбурга отказались от строительства храма в сквере
После проведенного ВЦИОМ опроса, в ходе которого жители Екатеринбурга высказались против строительства храма в сквере, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что конфликт исчерпан и попросил городские власти не рассматривать вариант возведения храма там.
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Политика
Рогозин назвал стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса
Стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса оценивается примерно в 700 миллиардов рублей, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос журналистов.
Обновлено в 14:19
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Россия победила США на ЧМ по хоккею
Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей, обыграв в том числе Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах, со счетом 7:4.
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В основном в прошедшем году россияне умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и рака — 60% процентов умерших россиян погибли именно от этих недугов.
Обновлено в 11:23
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Хачанов и Медведев узнали соперников по первому кругу «Ролан Гаррос»
На Roland Garros выступит трое российских теннисистов: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Алексей Ватутин.
Обновлено в 14:07
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Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров в своем телеграм-канале разместил пост, в котором высказался в поддержку политического курса президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:39
Здоровье
Диетолог рассказала, можно ли пить воду во время еды
Диетолог Марина Копытько рассказала, можно ли пить воду во время еды.
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Общество
Резкое похолодание ожидается в столице
В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.
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Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
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Пассажиров предупредили об опасности подзарядки телефонов в аэропорту
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Армия и оружие
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Капитан ВВС Индии Бхавана Кантх стала первой индийской женщиной-пилотом истребителя, которая официально получила разрешение на участие в боевых миссиях.
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