Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в ДомодедовоТАСС 11:58

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
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