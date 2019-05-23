СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в ДомодедовоТАСС 11:58

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Наука Ученые назвали самый смертоносный вид курения Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.

Авто Представили самый мощный Mercedes-Benz GLE На американский рынок вышла самая мощная версия кроссовера Mercedes-Benz GLE - GLE 580 4Matic с 490-сильным мотором.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.

Политика Виктории Нуланд отказали в российской визе Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

Футбол Канселу может перейти в «Манчестер Сити» Португальский защитник туринского «Ювентуса» Жоау Канселу может стать футболистом английского «Манчестер Сити».

Политика Минкомсвязь перечислила угрозы для возможной изоляции Рунета Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим.

Энергетика Стоимость нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель Цены на нефть сорта Brent усилили снижение в ходе торгов биржи ICE в Лондоне в июле 2019 года.

Общество Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.

Политика В Кремле оценили запуск на Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск на британском телеканале Би-би-си шоу с анимированным "Путиным" в роли ведущего.

Происшествия Пассажирский поезд загорелся в Болгарии Пассажирский поезд загорелся в районе города Роман в Болгарии, передает Nova TV.

Общество Власти Екатеринбурга отказались от строительства храма в сквере После проведенного ВЦИОМ опроса, в ходе которого жители Екатеринбурга высказались против строительства храма в сквере, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что конфликт исчерпан и попросил городские власти не рассматривать вариант возведения храма там.

Политика Рогозин назвал стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса Стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса оценивается примерно в 700 миллиардов рублей, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос журналистов.

Хоккей Россия победила США на ЧМ по хоккею Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей, обыграв в том числе Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах, со счетом 7:4.

Здоровье Сколько россиян погибло из-за врачебной ошибки В основном в прошедшем году россияне умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и рака — 60% процентов умерших россиян погибли именно от этих недугов.

Происшествия Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.

Политика Павел Дуров похвалил Зеленского за либертарианство Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров в своем телеграм-канале разместил пост, в котором высказался в поддержку политического курса президента Украины Владимира Зеленского.

Общество Резкое похолодание ожидается в столице В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Гаджеты Пассажиров предупредили об опасности подзарядки телефонов в аэропорту Эксперты сообщили о возможной утечке данных с телефона при использовании USB-зарядок в аэропортах.