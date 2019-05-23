Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в ДомодедовоТАСС 11:58
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Музыка
Лазарев прокомментировал пересчет итогов «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев прокомментировал итоги пересчета голосов на конкурсе "Евровидение", по результатам которого, несмотря на обновленные данные, он занял третье место.
Обновлено в 06:34
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Политика
Появились данные о клятве карабахских генералов свергнуть Пашиняна
По данным «Жаманак», несколько дней назад в особняке одного из известных армянских олигархов собрались представители карабахского генералитета и олигархии.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске
Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске, детали будут обнародованы после того, как дело рассекретят, заявил в четверг глава Генштаба Руслан Хомчак.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании
В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Политика
Жириновский сделал предложение Зеленскому по Крыму и Донбассу
Лидер ЛДПР посоветовал вынести на всенародное голосование вопросы о Донбассе и Крыме Так, он предлагает поинтересоваться у народа, согласен ли он, что эти регионы вышли из состава Украины и воссоединились с РФ, и нужно ли решать ситуацию военным путем для их возвращения.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Париже у политика из Гвинеи украли бриллиант за 45 миллионов евро
Бриллиант стоимостью 45 миллионов евро украли в Париже у экс-кандидата в президенты Гвинеи от партии зелёных Мари-Мадлен Диубате, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 13:33
Политика
Минюст Украины потребовал уволить главу администрации президента
Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана главой своей администрации 21 мая.
Обновлено в 13:38
Футбол
Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»
Бывший вратарь московского «Спартака» Антон Митрюшкин продлил контракт с швейцарским клубом «Сьон», футболистом которого он является с 2016 года.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В московском метро остановились поезда на «серой» ветке
Обновлено в 14:00
Общество
Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров
Обновлено в 03:57
Общество
На Москву надвигается резкое похолодание
Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Футбол
Сухина о победе «Локо» в КР: «Нормальный мужчина – добытчик. Надо каждый год что-то тащить домой»
Эмоции сильные, много кубков не бывает. И вообще, нормальный мужчина – добытчик, поэтому каждый год надо что-то тащить домой.
Обновлено в 07:37
Кино
Джордж Мартин пообещал закончить новую книгу
Обновлено в 11:22
Политика
Появилась петиция против отставки Зеленского
На сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировано более десяти петиций об отмене требующей его отставки петиции.
Обновлено в 13:06
Футбол
Обамеянг: уважаем решение Мхитаряна, но это позор
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал тот факт, что его партнёр по команде Генрих Мхитарян по политическим мотивам не поедет в Баку на финал Лиги Европы с «Челси».
Обновлено в 06:08
Происшествия
Суд продлил арест экс-министру Абызову
Нашли наркотики и квартиру в Лондоне Басманный суд Москвы продлил до 25 июля арест бывшему министру по делам "открытого правительства" Михаилу Абызову, которому вменяется создание преступного сообщества (ОПС) и мошенничество на сумму 4 млрд руб. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:39
Здоровье
Сколько россиян погибло из-за врачебной ошибки
В основном в прошедшем году россияне умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и рака — 60% процентов умерших россиян погибли именно от этих недугов.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
Россия поставит в ЦАР новую партию оружия
В октябре 2018 года Россия направила в Комитет СБ ООН запрос на отправку в ЦАР второй партии оружия.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В России в прошлом году погибли или умерли более 400 сотрудников МВД
Больше 400 сотрудников МВД России погибли или умерли в 2018 году, следует из выступления в Госдуме замглавы ведомства Игоря Зубова, приведшего статистику по выплатам компенсаций, сумма которых превысила 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 08:05
Политика
Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля
Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Авто
Цены на новые автомобили в России за пять лет выросли на 60%
Средневзвешенные цены на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%.
Обновлено в 12:59
Общество
Роскачество нашло плесень в глазированных сырках
Обновлено в 11:47