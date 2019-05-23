СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в ДомодедовоТАСС вчера в 11:58

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

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