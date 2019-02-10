СК заинтересовался «живым щитом» из машин под ВладимиромРИА Новости 14:39

с чего всё началось

Ролик сопровождается комментариями о том, что для задержания сотрудники правоохранительных органов перегородили дорогу машинами обычных водителей, используя автомобили как "живой щит".

СК заинтересовался «живым щитом» из машин под Владимиром

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